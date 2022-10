[Vidéo] Torturer la Vérité (James Corbett Report)

Nous savons tous que la torture est une mauvaise chose, mais savons-nous vraiment à quel point le récit des deux dernières décennies a été construit sur des témoignages de torture ? Connaissons-nous les contractants de la CIA qui ont élaboré le programme de torture ou les mesures prises par les agences de renseignement pour dissimuler leurs activités illégales ?

Et, lorsque nous relions les points, sommes-nous prêts à faire face aux parallèles entre le régime de torture et le régime de biosécurité ? Si vous n'avez pas suivi les rebondissements de l'histoire de la torture depuis mon podcast de 2008 sur le sujet, attachez votre ceinture. La balade va être mouvementée.

