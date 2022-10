Zelensky et l'OTAN prévoient de transformer l'Ukraine d'après-guerre en "un grand Israël" (The Gray Zone)

Zelensky et l'OTAN prévoient de transformer l'Ukraine d'après-guerre en "un grand Israël".

Article originel : Zelensky and NATO plan to transform post-war Ukraine into ‘a big Israel’

Par Alexander Rubinstein

The Gray Zone, 17.09.22

Le Conseil atlantique soutenu par l'OTAN a proposé un Israël de l'apartheid comme plan pour une Ukraine hyper-militarisée. Le document a été rédigé par l'ancien ambassadeur d'Obama à Tel Aviv, aujourd'hui consultant israélien en technologie d'espionnage.

Quarante jours seulement après le début de la campagne militaire russe en Ukraine, le président ukrainien Vlodymyr Zelensky a déclaré aux journalistes qu'à l'avenir, son pays serait comme "un grand Israël". Le lendemain, l'un des principaux promoteurs d'Israël au sein du parti démocrate a publié une tribune dans le groupe de réflexion officiel de l'OTAN, dans laquelle il explore la manière dont cela pourrait être réalisé.

M. Zelensky a fait cette prédiction lors d'un entretien avec des journalistes le 5 avril, rejetant l'idée que Kiev resterait neutre dans les futurs conflits entre l'OTAN, l'Union européenne et la Russie. Selon M. Zelensky, son pays ne sera jamais comme la Suisse (qui, par coïncidence, a abandonné sa tradition de non-alignement de l'ère napoléonienne en sanctionnant la Russie en réponse à son invasion de février).

"Nous ne pouvons pas parler de la 'Suisse du futur'", a déclaré le président aux journalistes. "Mais nous allons certainement devenir un 'grand Israël' avec son propre visage".

Pour ceux qui se demandent à quoi ressemblerait réellement un "grand Israël", Zelensky a rapidement développé son inquiétante prophétie.



"Nous ne serons pas surpris d'avoir des représentants des forces armées ou de la Garde nationale dans toutes les institutions, les supermarchés, les cinémas - il y aura des gens avec des armes", a déclaré le président ukrainien, prédisant une existence sombre pour ses citoyens. "Je suis sûr que notre problème de sécurité sera le numéro un dans les dix prochaines années".

Bien que la publication sur Internet soit basée sur les commentaires de Zelensky aux journalistes, le bureau du président a mystérieusement supprimé une section de ses remarques dans laquelle il déclarait qu'une future Ukraine ne serait pas "absolument libérale, européenne". Au lieu de cela, avec sa vision d'une Ukraine fortement militarisée, le poste a souligné que Zelensky était prêt à rejoindre l'OTAN "dès demain".

Pour les courtiers en pouvoir de l'OTAN, cependant, la volonté implicite de Zelensky de rejoindre l'alliance militaire était peut-être l'aspect le moins remarquable de sa déclaration. Au lieu de cela, dans les 48 heures suivant ses commentaires, l'Atlantic Council - le groupe de réflexion semi-officiel de l'OTAN à Washington - a publié une "feuille de route" explorant comment transformer l'Ukraine en "un grand Israël".

Rédigé par Daniel B. Shapiro, ancien ambassadeur des États-Unis en Israël sous la présidence de Barack Obama, le document affirme que "les deux pays en conflit partagent plus de choses que vous ne le pensez".

Tout comme l'ancien secrétaire d'État étatsunien Alexander Haig a présenté Israël comme "le plus grand porte-avions étatsunien au monde qui ne peut être coulé", Shapiro a proposé une vision de l'Ukraine comme un bastion hyper-militarisé de l'OTAN dont l'identité nationale serait définie par sa capacité à projeter la puissance étatsunienne contre la Russie...

