Zelensky supprime discrètement la photo du patch pro-Hitler de son garde du corps (The Grayzone)

Zelensky supprime discrètement la photo du patch pro-Hitler de son garde du corps.

Article originel : Zelensky quietly deletes photo of his bodyguard’s pro-Hitler patch

Par Alexander Rubinstein*

The Grayzone, 15 septembre 2022

Le président ukrainien a publié sur ses réseaux sociaux une photo montrant l'un de ses escortes de sécurité portant un écusson faisant référence à l'unité personnelle de garde du corps d'Adolf Hitler.

Le 13 septembre, le président ukrainien Vlodymyr Zelensky s'est rendu à l'improviste dans la ville d'Izyum, dans la région de Kharkov, pour une séance de photos après la reprise de la ville aux forces russes par son armée. Pendant la visite, un soldat qui semblait garder Zelensky a été photographié portant un patch d'inspiration nazie sur son uniforme. Lorsque l'image a suscité des critiques sur les médias sociaux, les comptes Telegram et Facebook officiels du président ukrainien l'ont discrètement supprimée.

À Izyum, le 14 septembre, Zelensky a participé à une cérémonie de lever du drapeau au son de l'hymne national ukrainien et a pris des selfies avec des civils et des soldats locaux. Si la plupart des hommes présents sur les lieux portaient des treillis militaires officiels, il n'était pas difficile de voir lesquels étaient, faute d'un meilleur terme, en train de travailler, et lesquels étaient simplement présents pour participer à l'événement. Une photo publiée sur les comptes Telegram et Facebook de Zelensky (archivée ici et ici) montre le président en train de poser pour des selfies avec les troupes ukrainiennes. Alors que Zelensky affichait un sourire pour l'appareil photo d'un membre de service enjoué, il était flanqué d'un soldat lourdement équipé montant la garde et faisant face à la direction opposée. Juste au-dessus de l'épaule droite de Zelensky, on pouvait voir un patch petit mais significatif à l'arrière du gilet pare-balles du soldat.

Les utilisateurs des médias sociaux ont rapidement identifié le symbole. Il est dérivé du "Totenkopf" (tête de mort en allemand), un insigne largement utilisé dans l'Allemagne nazie. Les insignes reprenant le motif du crâne et des os ont été popularisés par les unités allemandes de la tête de mort, dont la tâche initiale était de servir de gardes dans les camps de concentration. En octobre 1939, quelque 6 500 membres ont été déployés comme combattants de première ligne dans la tentative de conquête de l'Europe et de l'Union soviétique, commettant des crimes de guerre et des actes de nettoyage ethnique sur leur passage.

Symbole du SS-Totenkopf

Le garde du corps de Zelensky semblait porter une version légèrement modifiée de l'écusson du SS-Totenkopf ; il manquait les os croisés et le crâne portait un casque. Cependant, ce journaliste a pu trouver trois vendeurs en ligne basés en Ukraine qui vendent l'écusson, qui porte la marque "Operator Skull" et est fabriqué par une société appelée R3ICH, une référence explicite à l'Allemagne nazie.

Comparaison côte à côte de l'insigne R3ICH et d'une version améliorée de l'insigne porté par le garde du corps de Zelensky.

Bien qu'une photo claire et nette de l'insigne décorant l'apparent garde du corps de Zelensky n'ait pas encore été publiée, des rendus améliorés de l'image montrent qu'il portait clairement le même modèle que celui fabriqué par R3ICH. Les deux insignes représentent un crâne portant un casque, le couvre-chef est pratiquement identique, les trous pour le nez et les yeux sont séparés par le même espace, les silhouettes sont indiscernables et les marques de pointage dessinées sur le casque apparaissent au même endroit. Un examen plus approfondi de l'écusson "Operator Skull" du R3ICH révèle un détail encore plus troublant : une clé squelette affichée en haut à droite du casque est une référence claire à la division SS Leibstandarte, ou Leibstandarte SS Adolf Hitler - l'unité de gardes du corps personnelle d'Hitler. Cette unité s'est ensuite transformée en Panzer, ou division de chars blindés et, comme la Totenkopf, a participé à plusieurs invasions en Europe et en Union soviétique.

L'emblème de la clé squelette de la Division SS Leibstandarte

Alors que la Division SS Leibstandarte se frayait un chemin à travers Kharkov - où, cette semaine, le garde du corps de Zelensky a été photographié avec l'écusson "Operator Skull" - pendant la Seconde Guerre mondiale, l'une de ses unités a été surnommée "Blowtorch Battalion" en raison de son habitude de brûler les villages russophones.

Un soldat de la Leibstandarte SS Adolf Hitler allume sa cigarette sur le toit de chaume en feu d'un bâtiment à Kharkov. Photo via Archives fédérales allemandes

Après que ce journaliste ait signalé sur les médias sociaux que le garde du corps de Zelensky semblait porter l'écusson "Operator Skull", pas moins de huit utilisateurs de Twitter ont affirmé que l'image avait été photoshopée. De manière choquante, Twitter a même considéré le tweet de MintPress News concernant la photo comme un "contenu sensible", une tentative apparente de limiter les dégâts de la part de Zelensky qui a réduit la visibilité de l'image sur la plateforme.

L'observation de l'écusson nazi rappelle un incident survenu en 2018, au cours duquel le président ukrainien de l'époque, Petro Porochenko, a posé avec des soldats portant des pancartes arborant le symbole nazi Totenkopf. Newsweek a prétendu fallacieusement que "l'image comprenait un crâne et des ossements qui semblent avoir été photoshoppés sur la photographie des troupes ukrainiennes." Cependant, comme le rapporte The Grayzone, le soldat qui se tenait juste à côté de Porochenko portait l'écusson d'inspiration nazie sur la poitrine. Les parachutistes se sont par la suite excusés d'avoir arboré le symbole nazi, discréditant d'autant plus la version de Newsweek.

I suppose @BBCNews also edited the patch onto the soldier's uniform as well? pic.twitter.com/Cn5Uniyxi5 — Alex Rubinstein (@RealAlexRubi) September 15, 2022

Comme précédemment, l'image de l'écusson nazi était réelle. Qui plus est, l'écusson "Operator Skull" de la société R3ICH semble assez populaire en Ukraine. Sur les trois boutiques en ligne basées en Ukraine qui, selon ce journaliste, vendaient l'emblème nazi, aucune n'en avait plus en stock.

*Alex Rubinstein est un reporter indépendant sur Substack. Vous pouvez vous inscrire pour recevoir gratuitement ses articles dans votre boîte aux lettres électronique ici. Si vous souhaitez soutenir son journalisme, qui n'est jamais mis derrière un paywall, vous pouvez lui faire un don unique via PayPal ici ou soutenir ses reportages via Patreon ici.