"Amnistie pandémique" ? C'est juste plus de renforcement narratif (Off Guardian)

"Amnistie pandémique" ? C'est juste plus de renforcement narratif Article originel : “Pandemic Amnesty”? It’s just more narrative reinforcement Par Kit Knightly Off Guardian, 3.11.22

Et, si un quelconque pardon ou accord pacifique devait être obtenu, nous - vous qui lisez ces lignes, moi qui les écris et tous les autres pécheurs qui ne se repentiront pas - n'en ferions pas partie.

Reconnaissons que nous avons fait des choix compliqués face à une profonde incertitude, et essayons ensuite de travailler ensemble pour reconstruire et aller de l'avant.

Il s'agit juste d'une autre manipulation de l'esprit, en partie pour renforcer le récit et en partie pour excuser les résultats négatifs des deux dernières années comme une série d'accidents et de "mauvais jugements" faits dans la panique du moment, tout en insistant sur le fait qu'ils étaient tous faits avec de bonnes intentions :

Et la plus grosse erreur de toutes ?

Honnêtement, je ne pensais pas que les vaccins allaient fonctionner [...] J'ai donc été complètement renversé lorsque ces premiers essais ont été réalisés à l'approche de Noël 2020 et que nous avons reçu ce merveilleux cadeau. Ils étaient bien plus efficaces que je ne l'avais espéré.

Se vendre, céder et accepter le déploiement massif d'un vaccin "expérimental" potentiellement mortel et totalement inutile ?

Un fait que Mme Oster prend soin de souligner :

Nous pouvons laisser de côté les pourvoyeurs délibérés de désinformation.



Oui, elle parle de nous.

Naturellement, cette amnistie ne s'étendra jamais à nous. Nous sommes des hérétiques au-delà du salut.



Il s'agit de ceux qui se tiennent à l'écart et de ceux qui doutent à moitié.

Ceux qui ont encore un pied dans l'establishment et qui cherchent désespérément une excuse pour y retourner et qui peuvent être persuadés d'accepter un petit gâteau confortable.

1. La Covid était un vrai problème et il fallait d'importantes "mesures de santé publique" pour y faire face.

2. Tout dommage causé par ces mesures était purement accidentel, et le résultat de bonnes intentions malavisées.

3. Quiconque reconnaît les points 1 et 2 sera autorisé à revenir dans le giron du courant dominant, quelle que soit l'ampleur de son combat contre le récit du Covid dans le passé.



Mais supposons que j'aie tort.

Supposons qu'il s'agisse d'excuses sincères de la part des personnes qui ont à moitié détruit le monde dans leur quête de plus d'argent et de plus de pouvoir et qui veulent maintenant que nous leur pardonnions et oubliions.

Eh bien, ils peuvent aller en enfer.