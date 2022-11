Ces cultivateurs camerounais derrière l’altercation entre Cyril Hanouna et Louis Boyard

Mediapart

Si le présentateur s’en est violemment pris en direct au député LFI, c’est que ce dernier a évoqué leur combat : depuis plus de dix ans, des riverains d’une plantation de palmiers à huile au Cameroun tentent de faire reconnaître les dommages qui leur sont infligés. Ils estiment que le groupe Bolloré est le vrai responsable.

Ils sont ceux et celles par qui le scandale est arrivé, mais on les a un peu oubliés. Depuis une semaine, toutes les analyses ont été livrées (y compris sur Mediapart) à propos de l’affrontement en direct du député La France insoumise (LFI) Louis Boyard et de l’animateur Cyril Hanouna dans son émission « Touche pas à mon poste ! », le 10 novembre, sur ...

