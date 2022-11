Chine. Selon la police locale, un journaliste de la BBC a été battu et arrêté "pour son propre bien afin d'éviter qu'il n'attrape la Covid" alors qu'il couvrait les manifestations anti-confinement (Daily Mail)

Selon la police locale, un journaliste de la BBC a été battu et arrêté "pour son propre bien afin d'éviter qu'il n'attrape la Covid" alors qu'il couvrait les manifestations qui ont secoué la Chine : Le journaliste est vu en train de crier à l'aide après que des habitants aient essayé d'empêcher la police de l'attaquer.

Article originel : BBC journalist was beaten up and arrested 'for his own good to stop him catching Covid' while covering protests that have rocked China, local cops claim: Reporter is seen screaming for help after locals tried to stop police attacking him

Daily Mail, 28.11.22