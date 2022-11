Chute de la fécondité en Allemagne (-14%) et en Suède (-10%) au premier semestre 2022, "forte association avec le début des programmes de vaccination anti-Covid" (BiB)

Baisse de la fécondité vers la fin de la pandémie de COVID-19 : Preuve de la baisse des naissances en 2022 en Allemagne et en Suède Article originel : Fertility declines near the end of the COVID-19 pandemic: Evidence of the 2022 birth declines in Germany and Sweden Par Martin Bujard et Gunnar Andersson Federal Institute For Population Research (BIB), juin 2022 Note de SLT : Le Chapô est de la rédaction à partir des éléments mentionnés dans le rapport. Ces passages ont été soulignés par nos soins dans le corps du résumé. Les auteurs notent une forte association entre la baisse de la natalité et le début des programmes de vaccination mais on tient toutefois à rappeler qu'association ne signifie pas forcément causalité.

Résumé

Après le début de la pandémie de la COVID-19, plusieurs pays ont été confrontés à une baisse à court terme de la fécondité en 2020 et 2021, une évolution qui ne s'est pas matérialisée dans les pays scandinaves et germanophones. Cependant, des statistiques plus récentes sur les naissances montrent une forte baisse de la fécondité à la suite de la pandémie en 2022. Notre objectif est de fournir des données sur le déclin inattendu des naissances en 2022 en Allemagne et en Suède et de relier ces données aux développements contextuels liés à la pandémie qui auraient pu influencer la fécondité post-pandémique. Nous nous appuyons sur les statistiques mensuelles des naissances et présentons l'indice synthétique de fécondité (ISF) mensuel corrigé des variations saisonnières pour l'Allemagne et la Suède. Nous relions les taux de fécondité décalés de neuf mois aux développements contextuels concernant la mortalité et la morbidité, les taux de chômage, et les vaccinations contre la COVID-19. L'ISF mensuel désaisonnalisé de l'Allemagne est passé de 1,5-1,6 en 2021 à 1,3-1,4 en 2022, soit une baisse d'environ 14 %. En Suède, l'ISF correspondant est passé d'environ 1,7 en 2021 à 1,5-1,6 en 2022, soit une baisse de près de 10 %. Il n'y a pas de lien entre les tendances de la fécondité et les changements dans les domaines suivants : chômage, taux d'infection ou décès liés à la COVID-19. Cependant, il existe une forte association entre le début des programmes de vaccination et le déclin de la fertilité neuf mois après ce début. La baisse de la fécondité dans les premiers mois de 2022 en Allemagne et en Suède est remarquable.

Les explications courantes de l'évolution de la fécondité pendant la pandémie ne s'appliquent pas à la période qui a suivi. L'association entre le début des vaccinations de masse et la baisse de la fécondité qui s'en est suivie indique que les femmes ont adapté leur comportement pour se faire vacciner avant de tomber enceinte, alors que les sociétés s'ouvraient à des conditions de vie post-pandémique.

Notre étude fournit des informations inédites sur le déclin de la fécondité dans des pays qui n'avaient pas été touchés par l'effondrement de la natalité lié à l'épidémie de COVID-19. Nous fournissons une première évaluation du lien entre la COVID-19 et la fécondité dans la période qui a suivi immédiatement la pandémie.

