Comment la FDA et les CDC cachent les dangers des vaccins contre la COVID (The Epoch Times)

Comment la FDA et les CDC cachent les dangers des vaccins contre la COVID

Article originel : How the FDA and CDC Are Hiding COVID Jab Dangers

Par Joseph Mercola

The Epoch Times

Une nouvelle étude scandinave confirme que les personnes vaccinées courent un plus grand risque de problèmes circulatoires et de problèmes concernant les organes les plus importants - les mêmes signaux qui apparaissent dans les données de surveillance de la FDA. Alors pourquoi les médecins et les responsables ne sont-ils pas inquiets - et pire, pourquoi cachent-ils les données ?

How Many Lives Were Saved, and Lost, Due to the COVID Vaccines, with Robert F. Kennedy, Jr./ Combien de vies ont été sauvées, et perdues, grâce aux vaccins COVID, avec Robert F. Kennedy, Jr.

COUP D'ŒIL SUR L'HISTOIRE Les Centres étatsuniens de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont publiquement averti que la COVID était l'une des dix principales causes de décès chez les enfants âgés de 5 à 11 ans, mais lorsqu'on leur a demandé de produire les données, ils ont admis n'avoir jamais effectué d'analyse pour ce groupe d'âge.

Le CDC a également menti sur les résultats de l'étude de Pfizer. Tout en affirmant que le vaccin de Pfizer était efficace à 92 % chez les personnes ayant déjà été infectées par la COVID, les données réelles de l'essai n'ont révélé AUCUNE preuve d'efficacité chez les personnes ayant déjà été infectées.

En juillet 2021, la Food and Drug Administration américaine a révélé discrètement avoir constaté une augmentation de quatre types d'événements indésirables graves chez les personnes âgées ayant reçu le vaccin contre la COVID de Pfizer : infarctus aigu du myocarde, coagulation intravasculaire disséminée, thrombocytopénie immunitaire et embolie pulmonaire. Cependant, plus d'un an plus tard, cette étude n'a toujours pas été publiée.

La FDA cache également d'autres études. Enfouie dans un protocole d'étude, la FDA discute des résultats d'une "étude de cohorte non publiée sur la sécurité de la troisième dose dans la population Medicare où des contrôles historiques ont été utilisés". Dans cette étude Medicare, la FDA a constaté un risque significatif de thrombocytopénie immunitaire et d'infarctus aigu du myocarde chez les personnes ayant déjà reçu un diagnostic de COVID-19, ainsi qu'un risque accru de paralysie de Bell et d'embolie pulmonaire en général.

L'analyse des rapports hebdomadaires sur la mortalité et la morbidité (MMWR) des CDC révèle que ce dernier dissimule systématiquement (et automatiquement) les décès liés aux vaccins, en particulier dans des catégories telles que le cancer, les décès d'origine cardiaque et les accidents vasculaires cérébraux, afin de faire croire que les vaccins ne sont pas liés à une surmortalité. La Food and Drug Administration (FDA) et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gèrent conjointement le Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS), dont ils sont censés surveiller les signaux de sécurité. Les deux agences ont manqué de manière flagrante à leurs devoirs à cet égard, car les signaux de sécurité du VAERS réclament l'attention depuis le premier trimestre de 2021. Pourtant, la FDA et les CDC affirment qu'ils n'ont rien trouvé d'inquiétant. Rien du tout.

Ils sont si peu inquiets qu'ils ont même ajouté les vaccins contre la COVID au calendrier de vaccination des enfants, la première série de vaccins devant être administrée aux tout-petits et aux bébés dès l'âge de 6 mois. Pendant ce temps, des données provenant du monde entier, y compris des données du VAERS1, de V-Safe et de la base de données épidémiologiques médicales de la Défense (DMED), suggèrent que ces injections sont les plus mortelles de l'histoire des vaccins. Aucun autre produit ne s'en approche.

Les CDC inventent des faits pour alimenter une narration Dans la vidéo ci-dessus, Megyn Kelly interroge Robert F. Kennedy Jr. sur la difficulté de déterminer combien de vies ont pu être sauvées par les injections de COVID, par rapport au nombre de vies perdues à cause de ces injections, et met en évidence certaines des fausses déclarations du CDC. Par exemple, le CDC a publiquement averti que le COVID est l'une des 10 principales causes de décès chez les enfants âgés de 5 à 11 ans, mais lorsqu'on leur a demandé de produire les données, ils ont admis n'avoir jamais effectué d'analyse pour ce groupe d'âge. Alors comment ont-ils pu conclure que la COVID est une des principales causes de décès dans un groupe d'âge pour lequel ils n'ont jamais analysé les données de mortalité ? La conclusion rationnelle est qu'ils l'ont simplement inventé. Comme l'a fait remarquer Kennedy, le CDC décourage également les autopsies des personnes décédées après la grippe et s'engage dans toute une série d'autres tactiques d'obscurcissement qui rendent les bonnes données difficiles à obtenir, et ce depuis le tout début de la pandémie.

La FDA dissimule les résultats d'études cruciales.

La FDA est également coupable d'obscurcissement massif des données. Dans un article récent du BMJ2, la journaliste d'investigation Maryanne Demasi évoque l'incapacité de la FDA à suivre et à publier des données montrant une augmentation des événements indésirables graves chez les personnes âgées ayant reçu l'injection Pfizer : "En juillet 2021, la Food and Drug Administration (FDA) a discrètement divulgué les résultats d'une augmentation potentielle de quatre types d'effets indésirables graves chez les personnes âgées qui avaient reçu le vaccin COVID-19 de Pfizer : infarctus aigu du myocarde, coagulation intravasculaire disséminée, thrombocytopénie immunitaire et embolie pulmonaire. Peu de détails ont été fournis, comme l'ampleur du risque potentiel accru, et aucun communiqué de presse ou autre alerte n'a été envoyé aux médecins ou au public. La FDA a promis qu'elle " partagerait avec le public des mises à jour et des informations supplémentaires dès qu'elles seraient disponibles ". ... Lire la suite