Comment les Etats-Unis, l'OTAN et la France ont contribué à l'assassinat de Kadhafi en repérant son portable (Les 7 du Québec)

1 – Kadhafi repéré par son portable

Replié sur Syrte depuis la chute de Tripoli, le 21 août 2011, Mouammar Al Kadhafi tente une sortie de sa ville natale sur la côte méditerranéenne, pour chercher à joindre la province méridionale de la Libye, au-delà vers les zones désertiques des pays limitrophes.

Traqué depuis les airs par l’aviation de l’Otan, encerclé par les forces rebelles soutenues par les mercenaires des pétromonarchies du Golfe, le fugitif s’empare alors de son portable satellitaire pour joindre à Damas (Syrie) une chaîne de télévision syrienne afin de s’adresser au peuple libyen.

Mal lui en prit. L’erreur lui sera fatale. Le mobile est repéré par les satellites géostationnaires américains qui répercutent le signal au commandement français, sous-traitant des Américains dans la Zone. Les hélicoptères français sont lancés à sa trousse.

Centre névralgique de son pouvoir, dont il avait fait la vitrine de sa révolution, Syrte, la ville natale du «guide la révolution libyenne», sera aussi, le lieu de sa mort.

Le récit des derniers instants du Colonel ont été relatés par son ancien ambassadeur en Arabie saoudite, Mohamad Saad Al Kachatte, dans une déclaration reproduite par le site en ligne «Lebanon 24.com», dont le locuteur arabophone pourra prendre connaissance sur ce lien

«Sentant la menace, Kadhafi tente une sortie en compagnie d’une escouade de 70 hommes en armes, dont son fils Mou’tassem et Abou Bakr Jaber, son ministre de la défense. Repérés par les hélicoptères français, le convoi s’engouffre dans une canalisation pour se mettre à l’abri.

…«Des missiles et des projectiles de gaz toxique sont alors lâchés en direction de l’abri de fortune des fugitifs en vue de les neutraliser. Alertés, les rebelles capturent Kadhafi et procède à sa mise à mort dans des conditions épouvantables à Misrata».

2- La chute de Tripoli et le pillage de l’or libyen

Selon l’ancien ambassadeur libyen, «la chute de Tripoli et la liquidation du Colonel Kadhafi ont marqué le début du pillage de la Libye. Soixante-dix tonnes d’or (70 tonnes) entreposés dans les diverses caches de la Banque centrale libyenne ont été pillées, alors que les capitales occidentales mettaient la main sur les avoirs libyens à l’étranger estimées à 170 milliards de dollars» et que le gigantesque arsenal de la capitale lui aussi sera à son tour pillé par les islamistes libyens pour servir à équiper les groupements terroristes en Syrie et au Sahel

En fait, le Qatar avait voulu, dès le départ, intronisé l’Émir des groupements islamiques combattants libyens en Afghanistan (GIGL), Abdel Hakim Belhadj, comme le chef des révolutionnaires libyens. Transporté par avion par le Qatar de Kaboul à Doha, il a été présenté aux chefs d’état-major de l’Otan lors d’une réunion des chefs militaires de la coalition à Doha, en Août 2011, où il a fait un briefing sur la situation militaire en Libye, en prélude à l’offensive contre Tripoli.

Le quartier général des opérations a été alors transféré de l’Ile de Djerba en Tunisie, (déjà sous l’autorité du parti islamiste An Nahda de Rached Ghannouchi, ami du Qatar) vers Zintane, dans le Djebel Nefoussa, dans le secteur occidental de la Libye.

Finalement l’assaut contre Tripoli a été retardé de plusieurs semaines, en raison du fait que le Qatar avait invoqué l’opposition de l’Otan à une telle opération du fait de son impossibilité à mener à bien dans un tel délai la destruction des défenses majeures de la capitale.

Un faux prétexte pour permettre à son poulain islamiste Abdel Halim Belhadj de s’emparer de Tripoli et de son arsenal. 24 des 28 cibles névralgiques destinées à paralyser les défenses de la Capitale avaient été auparavant détruites. Abdel Karim Belhadj a rallié depuis lors Daech. Du travail d’orfèvre des chancelleries occidentales et de leurs supplétifs pétro-monarchiques.

Sur les circonstances de la chute de Tripoli, ce lien

3- Hillary Clinton sonne l’hallali

L’hallali avait été sonné par Hillary Clinton, secrétaire d’état américain, trois jours auparavant, qui avait fait de la Libye sa guerre personnelle, bafouant pour ce faire les résolutions du Conseil de l’ONU.

En pleine campagne de Libye, débarquant à l’improviste à Tripoli pour donner le signal de la mise à mort du Colonel Mouammar Al Kadhafi, sans égard pour les destructions qu’elle vient d’imposer à la Libye, Hillary Clinton aura ce terme d’une indécence méprisant à l’égard de sa future victime: «We came, we saw, He died».

La visite surprise d’Hillary Clinton a eu lieu le 18 octobre 2011. Trois jours plus tard, Kadhafi était liquidé.

Six ans après, la malédiction de Kadhafi a frappé Hillary Clinton, qui sera consommée sur le bûcher de ses vanités, avec sa déroute présidentielle américaine en 2016. Tel un effet boomerang, sa victime lui retournera, d’outre-tombe, sa sentence morbide. «We came, We saw, She died».

Triste fin pour Hillary Clinton, en retraite forcée anticipée aux cachetons de ménagère dévalués.

4 – La bouche d’égout de Kadhafi et la tanière de Saddam Hussein

Le journaliste égyptien Tarek Abbas relate dans le journal «Al Misri Al Yom» (L‘égyptien aujourd’hui) le dernier jour de Mouammar Kadhafi et laisse entendre qu’une mise en scène identique à celle qui avait prévalu au moment de l’arrestation de l’irakien Saddam Hussein s’est produite pour l’arrestation du libyen.

«Mou‘tassem, le fils cadet de Kadhafi, était lucide, conscient que son heure avait sonné, en raison du grand nombre de ses partisans fauchés par la mitraille ennemie et qui gisait autour de lui. Il a néanmoins continué à combattre jusqu’à épuisement de son stock de munitions et que ses forces l’abandonnent. Il perdit connaissance, atteint d’une balle.

Ses assaillants s’en emparèrent sans risque… Il sursauta lorsqu’il entendit quelqu’un insulter son père. Il se dressa, lui répliqua et tenta de le frapper. Un nouveau tir l’immobilisa pour l’éternité.

«Mouammar Kadhafi était, lui aussi, dans une situation désespérée. Gravement blessé, encerclé sans la moindre possibilité que des secours lui parviennent. Sa garde combattait vaillamment pour tenter de percer un passage loin de la zone des combats.

«Vaincu par les assaillants en surnombre, et l’intensité des tirs, Kadhafi sera capturé vivant. Puis ses assaillants s’acharneront sur lui, allant jusqu’à ce que l’un d’eux lui plante sa baïonnette dans son postérieur.

«Mais une question intrigante demeure: «Les hommes des tribus, des êtres de grande fierté, consentent-ils à se faufiler aisément dans une bouche d’égout, voire une canalisation d’eaux usées? Ou cette mise en scène répondait-elle à la volonté de ses assaillants de le discréditer auprès de l’opinion publique internationale, de la même manière que les communicants américains ont popularisé l’image de Saddam Hussein dégagé de sa tanière le regard hagard, exorbités, les cheveux ébouriffés?

Ci-joint le lien de ce récit pour le lectorat arabophone

5 – le Général Khalifa Belkassem Haftar

Le 20 octobre 2011, après deux mois de siège et de combats, Khalifa Belkassem Haftar annonce la mort de l’ex-dirigeant libyen et la libération de la ville de Syrte. Ancien commandant en chef du Front Sud lors de la guerre tchado libyenne, dans la décennie 1980, Haftar, piètre stratège, a été le grand vaincu des batailles de Wadi Doum et de Faya-Largeau.

Pour les besoins de la cause atlantiste, il sera promu nouveau chef d’état-major de l’armée rebelle, en dépit de son piteux état de service et de la peu flatteuse réputation dont il pâtissait du fait de son long séjour aux États-Unis où il s’était réfugié, vingt-deux ans auparavant pour échapper à la cour martiale de son pays.

Autre état de service glorieux de cet officier félon, le Général dirigeait depuis le Tchad, pour le compte de la CIA, des opérations de déstabilisation contre son pays d’origine; opérations interrompues à la suite du surgissement miraculeux du «printemps arabe» en Libye.

En 2019, assisté par ses deux fils, Saddam et Khaled, chacun à un poste de commandement au sein de son armée, le Maréchal Haftar (75 ans) se lance à la conquête de Tripoli et de l’autorité centrale internationalement reconnue, fort de son butin de guerre, -le pillage de la succursale de la banque centrale de Libye à Benghazi- et d’un arsenal fourni par les Émirats Arabes Unis, les nouveaux incendiaires du Monde arabe. En vain. Son échec devant Tripoli a conformé une fois de plus sa réputation de piètre stratège.

6- Le précédent d’Abdullah Ocalan

Fondateur et dirigeant du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), Parti des Travailleurs (PKK, Partiya Karkêren Kurdistan), une organisation considérée comme terroriste par la Turquie, les États Unis, et l’Union Européenne, Abdullah Ocalan a été lui aussi capturé, à cause de son portable, au Kenya au cours d’une opération menée conjointement par les services secrets turcs, américains et israéliens le 15 Février 1989.

Voyageant sous passeport grec, et installé à la mission diplomatique de Grèce au Kenya, Abdullah Ocalan a actionné son portable alors qu’il se rendait à l’aéroport de Nairobi pour prendre l’avion vers une destination inconnue. Repéré par les satellites, son avion sera intercepté par une opération commando israélo-américaine et détourné vers la Turquie.

La Turquie et Israël baignaient alors dans une «belle alliance», considérée comme «les deux uniques démocraties du Moyen orient», selon les communicants atlantistes, avant que leurs relations ne s’enveniment.