Comparaison des décès en Europe. Les pays les plus vaccinés ont connu plus de décès récents (HART)

L'étendue de la vaccination entre les différents pays est fortement corrélée au nombre de décès qu'ils ont connu, tant à la fin de l'année 2021 que dans les mois plus récents. Les pays les plus vaccinés ont connu une surmortalité plus faible pendant la vague Delta, mais le contraire s'est produit au cours des derniers mois. Est-ce le signe d'une relation de cause à effet ou d'autres facteurs entrent-ils en jeu ?

Il est possible que des facteurs de confusion aient contribué à ces relations apparentes. Un facteur évident serait la différence entre les pays d'Europe de l'Est et de l'Ouest. Les pays d'Europe de l'Est ont des populations plus jeunes, ce qui pourrait se traduire par une moindre prise vaccinale mais aussi par une moindre surmortalité due à la covid. Cependant, ces pays ont également des taux de mortalité de base plus élevés et si cela est dû à des facteurs de risque pour des maladies qui pourraient augmenter la probabilité d'une surmortalité, on pourrait s'attendre à un excès plus élevé. En Europe de l'Est, les vagues de malades Covid se sont produites à des moments légèrement différents, ce qui pourrait expliquer la relation apparente. Pour voir si c'était le cas, les graphiques ont été réaffectés séparément pour l'Europe occidentale et l'Europe orientale.

De juillet à décembre 2021

Le bénéfice apparent démontré de juillet à décembre 2021 n'a pas été observé en Europe occidentale. Ces pays avaient des taux de vaccination élevés similaires et les différences de taux au-delà d'un certain niveau ne semblent pas avoir d'impact sur la mortalité (voir figure 4). En revanche, la relation s'est maintenue dans les pays d'Europe de l'Est, où la variation du taux de vaccination était plus importante (voir figure 5). En Europe de l'Est, deux pays aberrants présentant une surmortalité relativement élevée, la Roumanie et la Bulgarie, sont responsables de la totalité de cette corrélation apparente. Il est possible que d'autres facteurs aient contribué à une mortalité plus élevée en Roumanie et en Bulgarie, de sorte que la corrélation puisse être trompeuse.