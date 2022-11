Confinement et obligation vaccinale anti-Covid. Une "amnistie pour la pandémie" est une idée dangereuse (Spiked)

Alors que la pandémie de la Covid-19 s'estompe, certains pourraient être tentés d'oublier ces deux misérables années de confinement, d'éloignement social et autres restrictions de nos libertés. C'est en tout cas l'avis d'un article largement partagé dans The Atlantic, qui appelle à une "amnistie pandémique". L'économiste étatsunienne Emily Oster nous demande de nous "pardonner les uns aux autres pour ce que nous avons fait et dit lorsque nous étions dans l'ignorance de la Covid". On comprend rapidement pourquoi Oster préférerait que nous passions à autre chose.

En 2020 et 2021, Oster était très favorable au confinement. Et elle a soutenu les mandats de vaccination dans les universités et pour les travailleurs. Pour être juste envers Oster, elle n'a pas soutenu toutes les mesures de la Covid. Elle a, par exemple, critiqué le temps qu'il a fallu aux écoles pour rouvrir aux États-Unis à l'été 2020. Mais en fin de compte, elle appartenait au camp qui était heureux de criminaliser le fait de rencontrer un ami pour prendre un café ou de séparer les gens de leurs proches mourants.

Aujourd'hui, avec le recul, Mme Oster regrette certaines de ses positions. L'essentiel de son argumentation est que les personnes qui réclament davantage de confinements, de restrictions plus sévères et de vaccins obligatoires ne pouvaient pas savoir autre chose à l'époque. Elle affirme qu'ils ne pouvaient pas savoir que la transmission du Covid à l'extérieur était rare, que les écoliers constituaient toujours un groupe à faible risque et que les masques en tissu étaient pratiquement inutiles pour empêcher la propagation du virus...

Lire la suite