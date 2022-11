Confinement. Le NHS crée une cagnotte de 1,3 milliard de livres pour les demandes d'indemnisation liées à la Covid (The Telegraph)

Le NHS crée une cagnotte de 1,3 milliard de livres pour les demandes d'indemnisation liées à la Covid Article originel : NHS creates £1.3bn pot for Covid compensation claims Par Sarah Knapton The Telegraph, 28.11.22

Les effets des retards de diagnostic et de traitement pendant la pandémie se manifestent aujourd'hui dans le nombre de décès par cancer et par maladie cardiaque.

Le NHS a mis de côté 1,3 milliard de livres sterling pour faire face aux demandes de compensation découlant de la pandémie cette année, avec des demandes pour des retards de traitement, des annulations et des diagnostics erronés attendus.

Un rapport annuel de NHS Resolution, qui s'occupe des litiges avec les patients, montre que le service de santé prévoit qu'il devra débourser plus d'un milliard de livres cette année financière pour régler les réclamations découlant d'un mauvais service pendant la Covid.

Cette somme représente plus du double de celle de l'année précédente, et le rapport indique que le "principal moteur" de cette augmentation "est l'impact indirect de Covid-19 sur les retards, les annulations et les erreurs de diagnostic, qui se traduit par des listes d'attente plus longues".

Depuis avril, l'Angleterre et le Pays de Galles ont connu plus de 28 000 décès excédentaires sans lien avec la Covid, les décès dus à des problèmes cardiaques, au diabète et au cancer ayant augmenté de manière significative.

Lundi, Steve Barclay, le secrétaire à la santé, est devenu la première personnalité du gouvernement à reconnaître ouvertement le problème.

"Nous devons aussi être transparents, en sortant de Covid, autour des décès excessifs", a-t-il déclaré au Spectator Health Summit.

"Nous savons, grâce aux données, qu'il y a plus de personnes de 50 à 64 ans qui ont des problèmes cardiovasculaires. C'est le résultat de retards dans cette tranche d'âge dans la consultation du médecin généraliste en raison de la pandémie, et dans certains cas, de l'impossibilité d'obtenir à temps des statines pour les hypertendus. Si l'on ajoute à cela les retards des ambulances, on constate que cela se reflète dans les chiffres de la surmortalité".

Les experts estiment que nombre de ces décès sont dus au fait que les personnes n'ont pas été diagnostiquées ou traitées rapidement, car le NHS sera effectivement fermé en 2020 pour les maladies autres que la Covid.

Certains ont averti que le chiffre de la négligence médicale pourrait être encore plus élevé que prévu...

