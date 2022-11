Dictature françafricaine. Cameroun, 40 ans au pouvoir de Biya, 40 ans de Françafrique (Vidéo)

Au Cameroun, Paul Biya a pris le pouvoir il y a 40 ans avec le soutien de la France de François Mitterrand, et ne l’a jamais lâché depuis. Alors que son régime incarne la Françafrique jusqu’à la caricature et que les violations des droits humains sont récurrentes sous son règne, Emmanuel Macron lui a rendu visite en juillet. La guerre que la France a menée contre les indépendantistes dans les années 1950 et 1960 a certes été évoquée, en annonçant la création d’une commission d’historiens à ce sujet, mais en escamotant une autre guerre, celle qui ravage les deux régions anglophones du pays depuis cinq ans - sans que Paris suspende pour autant sa coopération militaire étroite avec l’armée camerounaise.

Pour évoquer ces quatre décennies de pouvoir absolu de Paul Biya et le soutien multiforme de la France, Survie invite le journaliste camerounais Jean-Bruno Tagne, directeur adjoint de la web-TV Najat, auteur de Accordée avec fraude. De Ahidjo à Biya, comment sortir du cycle des élections contestées (éditions du Schabel, 2019) et contributeur de l’ouvrage collectif L’Empire qui ne veut pas mourir. Une histoire de la Françafrique (éditions du Seuil, 2021). Vous pouvez retrouvez ici et sur l’agenda de Survie les dates et les lieux des interventions à venir de Jean-Bruno Tagne.

