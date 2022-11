Dr Peter Mc Culough : Transcription inverse - Installation permanente du code génétique de l'ARNm

Devons-nous nous inquiéter des conséquences involontaires potentielles des nouveaux vaccins COVID-19 à base d'ARNm ? Lorsque nous avons entendu parler de l'opération Warp Speed, nous avons eu un sentiment de choc et de crainte. La grandeur étatsunienne était sur le point de frapper le "virus de la Chine", et elle allait être vaincue en quelques semaines. La Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) a créé il y a de nombreuses années un projet appelé ADEPT Pandemic Prevention Platform (P3), dont l'objectif déclaré était de "mettre fin aux pandémies en 60 jours grâce à la technologie de l'ARNm"[i] Notre gouvernement vit une histoire d'amour avec l'ARNm depuis plus d'une décennie, précisément pour un moment comme l'épidémie de SRAS-CoV-2. Il est probable que ce virus ne vienne pas de Chine, du moins pas à l'origine, mais nous avons appris que le Dr Ralph Baric, de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, publie des articles sur les coronavirus depuis les années 1990. Baric et son consortium, comprenant Harvard et deux laboratoires suisses, ont conçu les projets, rédigé les subventions fédérales et, une fois celles-ci accordées, ont effectué leurs travaux de développement dans l'annexe de biosécurité de niveau 4 de l'Institut de virologie de Wuhan.



Le laboratoire a été construit par Stéphane Bancel, anciennement chez BioMérieux et aujourd'hui PDG de Moderna, le partenaire du NIH dans le brevet sur l'ARNm.[ii] Je me demande si, dans toutes les réunions du DARPA et du NIH qui ont eu lieu au cours des dix dernières années sur l'ARNm, ils ont jamais envisagé la transcription inverse ? Si l'ARNm reste suffisamment longtemps dans le cytosol et n'est pas dissous par les enzymes, la cellule humaine pourrait trouver des paires de bases d'acides nucléiques et créer une image miroir du code génétique qui pourrait être amenée dans le noyau de la cellule pour être insérée dans le génome humain. Il s'agit là d'une considération capitale, car le code génétique d'une protéine nocive et létale installée de façon permanente dans nos propres cellules serait transmis aux cellules somatiques filles et des spermatocytes et des ovocytes à un embryon.

Le fait de modifier à jamais le génome humain pour les générations futures a dû constituer une part importante de la discussion sur la sécurité dans ces transcriptions de la DARPA et des NIH - seules l'enquête et la publication des documents permettront de le savoir. Entre-temps, Alden et al. ont démontré l'intégration de l'amplicon de 444 paires de bases du centre ou de la région rapporteuse du vaccin Pfizer dans le noyau humain d'une lignée cellulaire d'hépatome[iii] Cet article n'a été contesté par aucune autorité crédible ni réfuté par d'autres expériences. (NDT : traduction SLT de l'abstract)