Dr Peter McCullough : Des lésions organiques à long terme après l'administration du vaccin contre la COVID-19 apparaissent dans la littérature médicale (TrialSite News)

Des lésions organiques à long terme après l'administration du vaccin contre la COVID-19 apparaissent dans la littérature médicale

Article originel : Long-Term Organ Damage after COVID-19 Vaccines Emerging in Medical Literature

Progression of Glomerular Kidney Disease Reported with More Shots

Par Peter A. McCullough, MD, MPH

TrialSite News, 9.11.22

Progression de la maladie rénale glomérulaire signalée avec un plus grand nombre de vaccins

L'absence d'assurances sur la sécurité à long terme des vaccins contre la COVID-19 est l'une des grandes tensions auxquelles les médecins et les patients ont été confrontés dans la crise de la COVID-19. On a dit aux Etatsuniens que ces produits génétiques étaient soumis à des tests à "vitesse grand V". Bien que cela puisse être merveilleux pour le vaisseau Enterprise, la vitesse de distorsion ne devrait pas être considérée comme favorable au développement de médicaments ou de vaccins. Le temps d'observation dans la recherche est très important pour évaluer l'émergence de problèmes, en particulier pour les vaccins à ARNm de longue durée et leur produit biologique, la protéine Spike du coronavirus. Pour un vaccin vivant-atténué, tué ou à base d'antigène typique, la période minimale d'observation de la sécurité dans le développement clinique est de 2 ans. Pour les produits génétiques, qui comprennent l'ARNm et l'ADN adénoviral, la période minimale est de 5 ans. Aujourd'hui, avec la vaccination de masse indiscriminée, environ deux tiers des populations adultes ont reçu un nouveau vaccin et l'évolution de leurs problèmes médicaux de base est un objectif spécifique de la recherche en cours dans de nombreux centres. Canney et al ont étudié 1105 patients qui avaient une maladie rénale glomérulaire stable en 2020 avant l'ARNm, puis les ont suivis après avoir reçu un ou plusieurs des vaccins contre la COVID-19.[i] La maladie rénale glomérulaire peut s'aggraver jusqu'à l'insuffisance rénale complète et la dialyse, les conséquences sont donc importantes s'il y a un problème avec l'ARNm, la protéine Spike, et la progression de la maladie. Comme le montre le tableau, pour les personnes doublement vaccinées, on a constaté une augmentation de plus de deux fois de la progression de la maladie rénale.

Cela signifie une perte de la fonction rénale qui est généralement permanente pour les vaccinés. En utilisant un ajustement multivariable, cet effet a persisté. On en déduit que l'aggravation de la maladie rénale est attribuable au vaccin et à aucun des autres facteurs de risque traditionnels (hypertension artérielle, etc.). Par conséquent, si vous ou l'un de vos proches souffre d'une maladie rénale et que votre médecin traitant ou votre néphrologue vous a incité à vous faire vacciner, veuillez leur faire part de cette étude et leur suggérer de ne plus jamais promouvoir un produit expérimental sans garantie de sécurité à long terme. Un tel produit ne devrait être envisagé par le patient que comme il le ferait dans le cadre d'un essai de recherche, sur la seule base de ses préférences personnelles et de sa volonté de participer à une forme d'investigation clinique. [i] Canney M, Atiquzzaman M, Cunningham AM, Zheng Y, Er L, Hawken S, Zhao Y, Barbour SJ. A Population-Based Analysis of the Risk of Glomerular Disease Relapse after COVID-19 Vaccination. J Am Soc Nephrol. 2022 Nov 4:ASN.2022030258. doi: 10.1681/ASN.2022030258. Epub ahead of print. PMID: 36332971.