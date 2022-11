Etude en Arabie Saoudite : 1,1 % des patients ont été hospitalisés en raison d'effets indésirables graves après la troisième dose de rappel du vaccin Pfizer à ARNn contre la COVID-19 (TrialSite News)

Etude en Arabie Saoudite : 1,1 % des patients ont été hospitalisés en raison d'effets indésirables graves après la troisième dose de rappel du vaccin Pfizer à ARNn contre la COVID-19. Article originel : Saudi Arabian Study: 1.1% Hospitalized Due to Severe Adverse Events after 3rd Booster dose of Pfizer mRNA COVID-19 Vaccine TrialSite News, 18.11.22

Une équipe d'étude affiliée au Mohammed Al-Mana College for Medical Sciences en Arabie Saoudite a mené une étude rétrospective transversale dans la province orientale de ce pays du Moyen-Orient, en utilisant un questionnaire en ligne auto-administré portant sur les effets indésirables associés au vaccin Pfizer-BioNTech mRNA COVID-19 appelé BNT162b2. Ciblant les personnes âgées de 18 à 72 ans, l'étude a couvert les personnes de la région qui devaient recevoir leur dose de rappel avant de recevoir le questionnaire de l'enquête. Avec une population de 4,9 millions d'habitants dans la province de l'Est, l'équipe de l'étude a déterminé la taille de l'échantillon à l'aide de Raosoft et s'est basée sur la taille totale de l'échantillon, plus une marge d'erreur de 5 %, un taux de réponse de 50 % et un intervalle de confiance de 95 % conduisant à 450 répondants éligibles. Parmi ceux-ci, 385 réponses ont été jugées suffisantes pour être conservées pour l'analyse de l'étude. En tenant compte d'un taux d'abandon de 10%, la taille finale de l'échantillon a été fixée à 424.450 répondants éligibles qui ont participé à l'étude pendant la période d'étude. Le questionnaire d'enquête de l'étude était basé en partie sur un examen des effets secondaires à court terme et potentiels du BNT162b2, à partir d'une analyse documentaire (par exemple, PubMed, Medline, Google Scholar et autres bases de données). 370 (94,9 %) des personnes ayant reçu la dose de rappel du vaccin COVID-19 (BNT162b2) ont déclaré avoir ressenti au moins un effet secondaire. 157 (42,4 %) des personnes ayant reçu le vaccin ont signalé un effet secondaire, tandis qu'à l'autre extrême, 10 des participants (2,8 %) ont déclaré avoir subi huit effets secondaires. Il est important de noter que 2,4 % des résidents ont déclaré avoir dû consulter un médecin après avoir reçu la troisième dose de rappel de BNT162b2. Seuls quatre résidents (1,1 %) ont été admis à l'hôpital après avoir subi des effets secondaires. Ces médias soutiennent que c'est en fait beaucoup, comme nous allons le voir. Sur la base d'un échantillon de petite taille, ils rapportent un taux d'incidents de myocardite de 0,81%.



Alors que les chercheurs saoudiens affirment que les résultats de l'étude "confirment l'innocuité du vaccin", en plus d'offrir à la communauté médicale des données de référence importantes, ce média suggère que, étant donné que A) bien qu'à l'heure actuelle, la médecine traditionnelle et les régulateurs ne soient pas d'accord, il existe suffisamment de données pour déterminer potentiellement que les vaccins ont été accélérés au cours du développement clinique avec des pratiques de données douteuses (par ex. Ventavia whistleblower lawsuit), B) de vastes populations ont été mandatées par le gouvernement pour recevoir des séries primaires et même des rappels dans certains pays comme l'Arabie Saoudite, même si à l'été 2021, il était clair que les vaccins ne pouvaient pas arrêter la transmission virale (ce qui soulève des problèmes éthiques), et C) les produits vaccinaux ont été utilisés dans une vaccination de masse couvrant des centaines de millions de personnes, qu'un taux de 2,4% d'effets secondaires nécessitant une attention médicale, ainsi que 1,1% d'hospitalisation n'est pas aussi sûr que les auteurs le prétendent. De plus, malgré la petite taille de l'échantillon, celui-ci a été conçu scientifiquement, ce qui signifie qu'un taux de myocardite de 0,81 % pourrait être considéré comme inquiétant s'il était généralisé à une population beaucoup plus importante.

Rappels obligatoires

Le ministère de la Santé d'Arabie saoudite a ordonné l'administration obligatoire de trois doses de rappel du vaccin à ARNm COVID-19 pour les groupes jugés "prioritaires" par le gouvernement, comme toutes les personnes âgées de 17 ans et plus. L'hésitation à l'égard du vaccin était courante dans le pays, de nombreux résidents du Royaume se méfiant de la rapidité avec laquelle le vaccin a été approuvé, tandis que d'autres s'inquiétaient de la nature nouvelle de la technologie, comme en Occident.

En outre, les chercheurs saoudiens, représentés par l'auteur correspondant Mohammad Daud Ali du département de pharmacie du Mohammed Al-Mana College for Medical Sciences, signalent que peu d'études portant sur le vaccin à ARNm ont été menées en Arabie saoudite, couvrant l'efficacité des doses de rappel Pfizer.

Alors que dans cette étude, les chercheurs ont offert la possibilité de signaler tout effet secondaire éventuel, les participants n'ont signalé que les effets secondaires courants déjà signalés. Il est intéressant de noter que les statistiques de santé publique du Royaume suggèrent que les personnes des provinces de l'Est ont en fait réagi différemment au vaccin COVID-19, avec des taux de réaction variables. Il est important de noter que les chercheurs saoudiens ont choisi de ne pas mettre l'accent sur les effets secondaires à long terme, ce qui signifie que, de par sa conception, leur étude exclut la blessure post-vaccin COVID-19.



Effets secondaires rapportés