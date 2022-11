Event 201. "The Dossier" dévoile l'annonce du lancement de l'événement 201 du Forum Economique Mondial et de Bill Gates à Davos 2019.

Exclusif : Le Dossier dévoile l'annonce du lancement de l'événement 201 du FEM-Gates à Davos 2019.

"L'exercice sera appelé Event 201 en l'honneur de la... potentielle pandémie".

Article originel : Exclusive: The Dossier uncovers WEF-Gates Event 201 launch announcement from Davos 2019

Par Jordan Schachtel

Substack, 3 novembre 2022





The Dossier a obtenu l'audio de la première annonce de l'Event 201, la simulation de jeu de guerre parrainée par la Fondation Gates et le Forum économique mondial qui s'est déroulée en octobre 2019, dans laquelle un coronavirus fictif est passé d'un réservoir animal à l'homme, où les organisateurs ont mis en garde contre une "pandémie similaire à l'avenir."

L'annonce était autrefois disponible sur internet mais a été retirée de la circulation pour des raisons inconnues. The Dossier a déniché le clip audio qui confirme que le plan de l'événement 201 a été conçu lors du Davos 2019 du FEM. Le thème de Davos cette année-là était "Mondialisation 4.0 : Façonner une architecture mondiale à l'ère de la quatrième révolution industrielle."

Les similitudes remarquables et le moment choisi entre l'événement 201 et la véritable pandémie de coronavirus ont conduit à se demander si les parties à la simulation avaient une connaissance préalable de ce qui allait se passer dans les semaines et les mois à venir. De plus, les parties prenantes qui ont parrainé et participé à l'événement 201 ont unanimement tiré un énorme profit de la pandémie et exercent un pouvoir monopolistique dans l'élaboration de la politique en matière de pandémie.

Comme The Dossier l'a récemment rapporté, nous avons découvert que la première annonce publique de l'événement 201 a été faite en marge de la réunion annuelle 2019 du Forum économique mondial à Davos. Grâce au travail de nos précieux limiers en ligne, nous avons obtenu l'enregistrement audio du panel, qui n'était pas disponible en ligne.

Avant de passer au clip, voici un peu de contexte :

Le 23 janvier 2019, Tom Inglesby, le directeur du Johns Hopkins Center for Health Security, a annoncé le projet de l'événement 201, en partenariat avec la Fondation Gates et le Forum économique mondial. Son organisation organisera plus tard l'événement à New York, quelques semaines avant le déclenchement de la pandémie. Pour sa part, M. Inglesby deviendra plus tard conseiller principal à la Maison Blanche de M. Biden. Il a tweeté l'annonce après avoir prononcé son discours. Comme l'indique The Dossier, la première personne à retweeter l'annonce est Ron Klain, qui deviendra plus tard le secrétaire général de la Maison Blanche de M. Biden.