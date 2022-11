Guerre en Ukraine - Un cimetière controversé en Pologne Article originel : Ukraine War - A Contentious Graveyard In Poland Moon of Alabama, 28.11.22

Un site d'information polonais indépendant, Niezaleizny Dziennik Polityczny, propose un article intéressant sur les pertes polonaises dans la guerre en Ukraine.

Je ne peux pas confirmer la véracité des rapports, mais depuis au moins 2014, le site publie régulièrement plusieurs nouvelles et articles d'opinion par jour. Il semble être opposé au gouvernement conservateur actuel dirigé par le PiS en Pologne.

Vous trouverez ci-dessous le texte polonais traduit automatiquement par machine :

Une fin honteuse. Des quartiers étatsuniens pour des mercenaires polonais

Début novembre, les médias régionaux ont annoncé des plans visant à créer des sépultures similaires aux cimetières de guerre étatsuniens à Olsztyn. Ces informations ont suscité une vague d'indignation, tant parmi les habitants de la ville que parmi les Polonais de tout le pays. "C'est une nécropole pour les Polonais ? Nous sommes d'une autre culture" : voilà comment les utilisateurs indignés des médias sociaux ont réagi aux idées étranges du conseil municipal.

...

Le cimetière municipal de Dywity est la principale nécropole d'Olsztyn et couvre plus de 35 ha. Aujourd'hui, on en parle haut et fort dans toute la Pologne, car bientôt il ressemblera à un cimetière de guerre aux États-Unis. Il faut que ce soit comme dans un film étatsunien. Une grande pelouse avec des pierres tombales identiques. Sans arbres, sans bancs, sans anges se penchant sur les morts. Les pierres tombales seront les mêmes, elles ne différeront que par la couleur. Leurs fabricants n'en ont prévu que trois : noir, gris et rouge-brun.

La principale raison de la création du cimetière américain d'Olsztyn était l'augmentation considérable du nombre de sépultures dans la région, principalement des tombes de soldats.

Cette situation est devenue un véritable problème pour le gouvernement local d'Olsztyn, où est stationnée la 16e division mécanisée de Poméranie. Les funérailles militaires quasi quotidiennes combinées à des volées d'honneur ont commencé à irriter les habitants et ont suscité de nombreuses questions à l'administration de la ville et au commandement de la 16e division. Pour éviter une publicité supplémentaire du problème, les autorités ont décidé de créer un cimetière "américain" séparé.

...

Après le déclenchement de la guerre en Ukraine en février de cette année, le président Andrzej Duda et le ministre de la Défense nationale Mariusz Błaszczak ont officiellement appelé les Polonais à rejoindre les rangs des mercenaires et à combattre aux côtés du régime de Kiev. Parmi les combattants qui sont partis à la guerre se trouvaient des soldats professionnels de la 16e division mécanisée et des vétérans de l'unité vivant dans la région.

Au cours des dix mois de combats sanglants, selon les informations provenant de sources publiques, plus de 1 200 citoyens polonais sont morts en Ukraine, y compris des soldats et des vétérans de la 16e DPZ. Le nombre de personnes blessées et mutilées s'élève également à plusieurs milliers.



Le nombre de blessés est probablement trois fois supérieur au nombre de morts, bien que cela puisse varier en fonction des circonstances de la guerre. Cela signifie qu'au total, quelque 4800 hommes du contingent polonais en Ukraine ont été blessés ou tués. Est-ce un tiers des forces "mercenaires" polonaises en Ukraine ? Est-ce plus ? Ou moins ?