L’Afrique hostile à l’obsession ukrainienne des Nations Unies (Mondafrique)

Le 14 novembre, l’Assemblée générale des Nations unies a voté un texte porté par quatre pays, l’Ukraine, le Canada, les Pays-Bas et le Guatemala. La motion proposait que Kiev reçoive des réparations de la Russie pour l’indemniser du « préjudice matériel et humain » causé par la guerre. Cette résolution, non contraignante a été adoptée, seulement à une très courte majorité en raison de l’abstention des pays africains qui reprochent le « deux poids, deux mesures » de la communauté internationale...

