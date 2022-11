L'"altruisme effectif" de FTX pourrait-il être le plus grand scandale ? (TrialSite News)

L'"altruisme effectif" de FTX pourrait-il être le plus grand scandale ? Article originel : Could FTX’s ‘effective altruism’ be the bigger scandal? Par Sonia Elijah Trial Site News, 24.11.22

Si l'on en croit les rapports des médias grand public sur la saga FTX, on pourrait croire qu'il s'agit d'une start-up de plus qui a fait faillite. Certains reportages vous amèneraient même à plaindre le PDG et fondateur, Sam Bankman-Fried, 30 ans, également connu sous ses initiales SBF, qui a pris des décisions malencontreuses alors que lui et son frère, Gabe, ne voulaient que "faire la différence" en prévenant la prochaine pandémie grâce à leur fondation FTX.

Fondée en 2019, FTX 'Futures Exchange' est rapidement devenue la deuxième plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, évaluée à la somme faramineuse de 32 milliards de dollars au début de l'année 2022, avant sa chute spectaculaire - laissant ses 1 million de clients à court de milliards de dollars et envoyant des ondes de choc à travers le système financier mondial déjà fragile.

Le mouvement de l'altruisme efficace

Alors qu'il était au MIT, Bankman-Fried a rencontré William MacAskill, le fondateur d'un mouvement intellectuel de philanthropie issu de l'université d'Oxford, qui "vise à trouver les meilleures façons d'aider les autres" en gagnant le plus d'argent possible pour maximiser vos dons de charité. C'est ce qu'on appelle l'altruisme efficace. SBF est devenu un champion de ce mouvement, avec son frère, Gabe, ancien membre du personnel de Capitol Hill et conseiller des donateurs démocrates, en créant le collectif philanthropique, la FTX Foundation et le FTX Future Fund qui "soutient des projets ambitieux dans des domaines tels que la biosécurité et la sécurité des IA".

FTX finance la prévention de la prochaine pandémie

Guarding Against Pandemics (GAP), "un groupe d'experts scientifiques et politiques formé pendant la pandémie du COVID-19 et engagé à prévenir la prochaine", semble avoir été créé à partir de l'engagement des frères dans le mouvement de l'altruisme efficace.

Gabe Bankman-Fried est cité comme le fondateur de GAP "dont les donateurs comprennent le PDG et philanthrope Sam Bankman-Fried". Ce qui est intéressant, c'est que la page "about" du site web révélant l'implication du fondateur de FTX en tant que donateur, ainsi que tous ceux qui travaillent directement pour l'organisation, a été supprimée. (De même, la page du site du Forum économique mondial indiquant que FTX est l'une de ses entreprises partenaires, a également disparu). La page "about" de GAP est toujours accessible par le biais d'un site web d'archives, où l'on peut en apprendre davantage sur ses employés et leurs liens avec des organisations telles que la Banque mondiale, CovidActNow et le Future of Humanity Institute d'Oxford qui "travaille à l'identification des risques existentiels, tels que les pandémies ou les résultats négatifs de l'intelligence artificielle, et recherche des moyens de les éviter. Les interventions visant à réduire ces risques aideront les gens d'aujourd'hui, ainsi que les générations futures".

L'objectif principal de GAP est de "plaider pour des investissements publics afin de prévenir la prochaine pandémie". Il poursuit : Nous avons besoin que tous les Etatsuniens travaillent ensemble pour arrêter la prochaine pandémie avant qu'elle ne commence. C'est pourquoi le GAP fait pression sur le Congrès pour qu'il inclue un investissement de 30 milliards de dollars dans le prochain projet de loi de réconciliation budgétaire - moins de 1 % du coût total du projet de loi - afin de prévenir la prochaine pandémie ".

Le " combat du GAP pour que 30 milliards de dollars " de l'argent des contribuables américains servent à arrêter la prochaine pandémie " avant qu'elle ne commence " semble louable, à première vue. Cependant, lorsque de vastes sommes d'argent public sont utilisées pour financer la recherche en vue de développer, d'approuver et de fabriquer des "thérapies et des vaccins à l'avance" avant qu'une épidémie ne se déclare, cela soulève d'importantes questions. Par exemple, comment mesurer l'efficacité des vaccins et/ou des thérapies déjà produits en masse avant l'apparition de l'épidémie ? Compte tenu de ce que nous savons des vaccins COVID-19, qui ont été développés à la vitesse de l'éclair et à la lumière d'une litanie d'études et de données réelles ayant montré qu'ils ne sont ni sûrs ni même efficaces pour prévenir la transmission, les problèmes potentiels des propositions du GAP prennent encore plus de poids. En outre, l'injection de milliards de dollars dans les projets préconisés par le GAP, tels que des "bâtiments à l'épreuve des pandémies", des "tests de dépistage aussi fréquents que possible" et des masques "beaucoup plus confortables", présente le risque réel de se transformer en une autre opération de type Ponzi, dans la veine de FTX, mais cette fois avec des fonds publics du gouvernement américain.

Financement par FTX de l'essai TOGETHER

Le financement de l'essai TOGETHER est un autre domaine de l'"altruisme efficace" soutenu par FTX, dont les conséquences peuvent être plus graves. Cet essai clinique primé, mais entaché de conflits d'intérêts, était le plus grand de tous les essais contrôlés randomisés sur l'effet des traitements précoces de la COVID-19, utilisant des médicaments génériques réadaptés tels que l'ivermectine et l'hydroxychloroquine. L'essai a conclu que leur bénéfice dans la prévention de la progression de la maladie de la COVID-19 était "statiquement insignifiant".

TrialSite News a largement couvert l'essai TOGETHER depuis le début de l'année 2021. De nombreuses questions ont été soulevées sur le fait que l'essai a été conçu et mené par des investigateurs ayant tous des liens avec l'industrie pharmaceutique et la Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF). TrialSite News a décrit comment Bill Gates a multiplié par 10 son investissement dans BioNTech, curieusement juste avant la pandémie.

L'essai Together, qui a montré que "ni l'hydroxychloroquine ni le lopinavir-ritonavir ne présentaient d'avantages significatifs pour réduire les hospitalisations liées au COVID-19", a été entièrement financé par la Fondation Bill et Melinda Gates.

L'essai TOGETHER, qui a montré que l'ivermectine n'était pas efficace, a été soutenu par FastGrants et la Rainwater Charitable Foundation, qui est un fonds d'investissement composé à 97,6% de fonds indiciels Vanguard. Vanguard est le plus grand détenteur institutionnel de Pfizer, Inc. et détient près de 22 milliards de dollars d'actions de la société pharmaceutique. Bien sûr, ces associations n'impliquent pas nécessairement un parti pris, mais elles sont très certainement dignes d'intérêt....

