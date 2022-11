L'Assemblée générale de l'ONU déclare qu'Israël doit se débarrasser de son arsenal nucléaire

i24 News



La Première Commission de l'Assemblée générale des Nations unies, qui traite des questions de désarmement et de sécurité internationale, a appelé Israël à se débarrasser de toutes ses armes atomiques et à placer ses sites nucléaires sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique, par 152 voix contre 5.

Cinq pays - le Canada, Israël, la Micronésie, les Palaos et les États-Unis - se sont opposés à la résolution vendredi en raison du "risque de prolifération nucléaire au Moyen-Orient". Vingt-quatre autres pays se sont abstenus, dont des membres de l'Union européenne.

La résolution, présentée par l'Égypte, était parrainée par l'Autorité palestinienne et 19 pays, dont le Bahreïn, la Jordanie, le Maroc et les Émirats arabes unis.

Le texte de l'Égypte vise Israël comme l'un des neuf pays supposés posséder des armes nucléaires, ce que l'État juif n'a jamais reconnu officiellement.

Les résultats d'un vote de l'Assemblée générale sur une résolution sont affichés sur un écran lors d'une session spéciale de l'Assemblée générale au siège des Nations unies à New York, aux États-Unis.

La résolution note qu'Israël est le seul pays du Moyen-Orient et l'un des rares parmi les 193 États membres des Nations unies à ne pas avoir signé le traité de non-prolifération nucléaire (TNP).

Elle demande en outre à l'État juif "d'adhérer au traité sans plus tarder, de ne pas mettre au point, produire, tester ou acquérir d'une autre manière des armes nucléaires, de renoncer à la possession d'armes nucléaires et de placer toutes ses installations nucléaires non soumises aux garanties sous les garanties intégrales de l'Agence, ce qui constitue une importante mesure de confiance entre tous les États de la région et un pas vers le renforcement de la paix et de la sécurité".

Lors d'un débat sur la question au début du mois, l'envoyé israélien à l'ONU Michal Maayan a déclaré que le TNP n'est pertinent que tant qu'il est respecté et qu'il ne constitue pas un remède aux "défis de sécurité uniques" du Moyen-Orient.

"Quatre cas sur cinq de violations graves du TNP se sont produits au Moyen-Orient depuis son entrée en vigueur", a-t-elle expliqué, faisant référence au programme nucléaire illicite de l'Iran et aux activités nucléaires non déclarées en Syrie.

Mme Maayan a également expliqué qu'il est impossible de parler d'une architecture de sécurité régionale autour de la question nucléaire dans une situation où les pays du Moyen-Orient ne reconnaissent pas le droit à l'existence d'Israël, soulignant que cette position est "intenable."