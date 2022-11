L'enquête judiciaire visant le bras droit de Macron se précise (AFP)

Mis en examen en septembre pour prise illégale d'intérêts, le bras droit du président français Emmanuel Macron est soupçonné d'avoir "participé" plusieurs années durant à des décisions concernant l'armateur italo-suisse MSC malgré des liens familiaux avec ses dirigeants.

Dans cette enquête riche de plus de cinquante auditions et dix perquisitions, Alexis Kohler, actuel secrétaire général de la présidence et premier collaborateur d'Emmanuel Macron, a été interrogé les 22 et 23 septembre. Dans le détail, les juges lui reprochent d'avoir "participé" de 2009 à 2012, comme administrateur, à cinq délibérations des instances de STX France (aujourd'hui Chantiers de l'Atlantique) et trois du Grand Port Maritime du Havre (GPMH), liés à MSC. Puis entre 2012 et 2016, lorsqu'il était haut fonctionnaire au ministère de l'Économie, d'avoir notamment "persisté (...) à émettre des avis ou donner des orientations stratégiques ayant trait" à des dossiers impliquant MSC...

