L'enregistrement d'une fille enfermée dans sa maison par des fonctionnaires de Pékin, suppliant d'être libérée après que sa mère soit décédée après avoir sauté par la fenêtre lorsque le dernier confinement l'a poussée au désespoir, déclenche la fureur en Chine (Daily Mail)

L'enregistrement d'une fille enfermée dans sa maison par des fonctionnaires de Pékin, suppliant d'être libérée après que sa mère soit décédée après avoir sauté par la fenêtre lorsque le dernier confinement l'a poussée au désespoir, déclenche la fureur en Chine.

Article originel : Audio of daughter WELDED into her home by Beijing officials, pleading to be released after her mother jumped to her death when latest lockdown drove her to despair, sparks fury in China

Daily Mail