L'ex-députée Martine Wonner devant l'Ordre des médecins: médecins parlementaires, une tentative de les faire taire ? (France Soir)

Visée par deux plaintes pour ses critiques contre les masques, les vaccins anti-Covid et la gestion de la crise sanitaire, l’ex-députée LREM Martine Wonner, qui s’est démarquée ces deux dernières années par son combat pour les libertés face aux restrictions imposées par le gouvernement d’Emmanuel Macron, a comparu vendredi 4 novembre devant la chambre disciplinaire du conseil régional de l'Ordre des médecins, à Nancy. Alors qu’elle risque la radiation, plusieurs personnalités de poids ont manifesté leur soutien à la psychiatre alsacienne.



Motif des plaintes

La première plainte avait été déposée par le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM), qui lui reproche ses déclarations tenues dans le documentaire Hold-up, diffusé en mai 2021. Pour rappel, la plainte de l’organisme contre le Pr Christian Perronne pour ses propos critiques de la gestion sanitaire, a été déboutée le 21 octobre par la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’Ordre des médecins : celle-ci a jugé qu’il avait, au regard de sa qualité d’infectiologue internationalement reconnu, « l'obligation de s’exprimer dans le domaine qui relève de sa compétence » durant la crise du Covid-19.

La seconde plainte vient du sulfureux collectif « NoFakeMed », une association qui prétend alerter sur les dangers des fausses médecines, mais dont les prises de positions controversées au cours de l’épidémie de Covid-19, lui ont valu de vives critiques de la part d'experts scientifiques.

Lors de l’audience du 4 novembre, les plaignants ont fait valoir que Mme Wonner avait fait la promotion « d’informations erronées » et avait recommandé des « protocoles de soins » contre la Covid-19 « sans fondement scientifique », notamment l’ivermectine ou l’hydroxychloroquine. Ils ont estimé que l’immunité parlementaire ne s’appliquait pas pour l’ex-parlementaire en dehors de l’hémicycle, car « elle utilisait sa qualité de médecin pour exprimer ses opinions » : des « manquements au Code de la déontologie » médicale, selon eux. « Un médecin doit s’abstenir de diffuser des informations fausses de nature à inquiéter », a lancé Me Jean-François Segard, conseiller du collectif « NoFakeMed ».

Un débat juridique autour de l'immunité parlementaire

À la sortie de l’audition, l’avocat de Martine Wonner, Me Carlo Brusa, a salué « une juridiction qui était à l’écoute » et « la sérénité des débats ». Dans un discours devant un parterre de soutiens présents devant les locaux du conseil régional de l’ordre, il a rappelé que le CNOM et le collectif « No Fake Med » considèrent que Mme Wonner aurait commis des fautes déontologiques en sa qualité de médecin, bien qu’elle se soit exprimée en tant que parlementaire de la Nation. Durant l’audience, celui-ci avait en effet rappelé que la psychiatre n’exerçait plus d’activité médicale depuis son élection : « Mme Wonner n’a pas soigné ni travaillé avec une patientèle » lors de son mandat, de 2017 à 2022.

Selon l’avocat, la question de droit à trancher, sur laquelle il indique ne pas prendre position, est donc la suivante : « L’immunité parlementaire de l’article 26 de la Constitution protège-t-elle un député ou un sénateur dans l’enceinte de l’hémicycle mais aussi en dehors de l’enceinte ? La déontologie de l’activité privée de la personne peut-elle devenir un élément pour mesurer les agissements d’un député qui est aussi médecin dans sa vie personnelle ? » Et de poursuivre : « Cela veut dire tout simplement que pour n’importe quelle profession règlementée - que ce soit avocat, kiné, médecin - un élu de la République va devoir se poser la question en permanence : "Qu’est-ce que je peux faire dans le cadre de mon activité en dehors de l’enceinte parlementaire ?" ». Il conclut : « La décision qui sera rendue fera jurisprudence : c’est la lutte entre le pouvoir disciplinaire de la déontologie et la liberté d’expression de la députée Martine Wonner qui s’est jouée ce matin devant cette juridiction. »

« Ma vie privée de médecin n’avait rien à faire dans les débats ce matin, parce que tout ce qui m’a été reproché l’a été à la députée que j’ai été de 2017 à 2022 », a renchéri devant la foule Mme Wonner, à la suite du discours de son avocat. Et de préciser : « Quand on est élu, on est élu 24h sur 24h. Il n’y a pas de séparation possible ». « J’espère avoir réussi à leur expliquer que mon rôle de parlementaire était coûte que coûte de défendre mes citoyens : c’était un devoir que de parler au nom de toutes celles et ceux qui venaient me voir dans ma permanence parlementaire », a confié l’ancienne députée LREM du Bas-Rhin, qui s’est dite « sereine » lors de son audition.