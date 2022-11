L’ex diplomate Laurent Bigot écarté par Fabius en 2013 revient sur l'altercation entre l'ambassadeur de France au Niger et l'opposant Maikoul Zodi interdit de séjour en France (Vidéos)

L'ambassadeur de France au Niger, face aux étudiants de l'université Abdou Momouni Niger L'ambassadeur de France au Niger, face aux étudiants de l'université Abdou Momouni et quelques acteurs de la société civile. C'est Aujourd'hui, Mardi 15 Novembre 2022. Les échanges ont duré près de 05h. Les débuts de toutes choses et de tout changement sont difficiles.

Dans sa vidéo, Laurent Bigot, ancien diplomate, donne des leçons à l'actuel ambassadeur de France au Niger sur la manière de communiquer avec les opposants à la Françafrique et à la présence française en Afrique. Il revient sur l'altercation entre le militant Maïkoul Zodi et l'ambassadeur de France au Niger (Vidéo ci-dessus) lors d'une conférence qui s'est tenu le mardi 15.11.22 à l'Université Abdoul Moumouni de Niamey.

Voici la présentation de l'altercation par Maria Malagardis dans Libération :

"Membre de l’ONG Tournons la page, Maikoul Zodi est connu pour son opposition à la présence des forces étrangères dans son pays. Lorsqu’il s’empare soudain du micro pour réclamer le départ des troupes françaises, les cris et les applaudissements fusent. L’ambiance dans la salle devient aussitôt survoltée. Installé à la tribune, et visiblement furieux, l’ambassadeur quitte alors son siège pour fendre une foule surexcitée et se planter face à l’activiste. Avant de finalement lui tourner le dos et repartir. L’épisode peut paraître anecdotique. Il n’en confirme pas moins le déchaînement des passions qui s’impose désormais en Afrique francophone, dès qu’on évoque le rôle de la France. La vidéo de cette passe d’armes virulente va d’ailleurs vite inonder les réseaux sociaux. Alimentant un débat devenu récurrent. Il enflamme aussi..."