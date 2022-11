L’Ordre des médecins essaie-t-il de faire taire les opposants du gouvernement ? L’ancienne députée Martine Wonner vient d’être suspendue par l’Ordre des médecins (Nexus)

L’Ordre des médecins n’en finit pas de faire le procès des médecins qui se sont opposés à la parole gouvernementale sur la Covid. Après le sénateur et radiologue Alain Houpert, c’est au tour de l’ancienne députée et psychiatre Martine Wonner d’être condamnée.

◆ L’Ordre contre les dissidents

Élue sous la bannière LREM en 2017 avant d’être exclue du groupe parlementaire en 2020, Martine Wonner , psychiatre de formation, avait été convoquée début novembre par l’instance après deux plaintes déposées en 2021 par le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) et par l’association « No FakeMed » – qui a pour but, selon son site, « la promotion de la médecine fondée sur les preuves scientifiques ». Ce vendredi 25 novembre, la chambre disciplinaire du conseil régional de l’Ordre des médecins du Grand Est a annoncé la suspension pour un an des activités médicales de l’ancienne députée du Bas-Rhin.

◆ Des juges de la pensée