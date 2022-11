La Chine : La première technocratie du monde (Off Guardian)

La Chine : La première technate du monde - 1ère partie Article originel : China: The World’s First Technate – Part 1 Par Iain Davis Off-Guardian, 25.11.22

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) assure la gouvernance mondiale de la santé publique ; l'accès mondial au développement technologique est assuré par l' Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ; l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) s'emploie à coordonner les politiques économiques entre les États-nations et le commerce mondial est surveillé et contrôlé par les accords commerciaux supervisés par l'Organisation mondiale du commerce.

Pour que la technocratie mondiale puisse se déployer, l'autorité doit être contrôlée de manière centralisée au niveau mondial. À cette fin, les gouvernements, les organisations intergouvernementales et les sociétés multinationales ont collaboré pour former un partenariat public-privé mondial (G3P).

Une société technocratique s'appelle une Technate et la première Technate du monde est apparue en Chine. Dans cette exploration en deux parties, nous examinerons comment ce système a été construit, qui en est à l'origine et pourquoi la technocratie nous est désormais imposée à tous.

Cet objectif "spécial" est le développement durable et aucun coût, qu'il soit financier ou humanitaire, n'est trop élevé pour s'attaquer à la prétendue "crise climatique". En réalité, le changement climatique n'est qu'une excuse pour le développement durable et c'est par le biais de l'engagement politique mondial en faveur des "objectifs de développement durable" (ODD) que la technocratie s'installe.

Le totalitarisme est une forme de gouvernement qui tente d'exercer un contrôle total sur la vie de ses citoyens. Il se caractérise par un pouvoir central fort qui tente de contrôler et de diriger tous les aspects de la vie individuelle par la coercition et la répression. Il ne permet pas la liberté individuelle. Les institutions et organisations sociales traditionnelles sont découragées et supprimées, ce qui rend les gens plus disposés à se fondre dans un seul mouvement unifié. Les États totalitaires poursuivent généralement un objectif particulier à l'exclusion de tous les autres, toutes les ressources étant dirigées vers sa réalisation, quel qu'en soit le coût.

Nous sommes en train de passer rapidement à un nouveau système de gouvernance mondiale centralisée et autoritaire. Ce système est conçu pour être une technocratie et il est véritablement totalitaire .

Dans le passé, l'homme a été le premier ; à l'avenir, le système doit être le premier. [La meilleure gestion est une véritable science, reposant sur des lois, des règles et des principes clairement définis. [Les principes fondamentaux de la gestion scientifique sont applicables à toutes sortes d'activités humaines, depuis nos actes individuels les plus simples jusqu'au travail de nos grandes entreprises.

Il s'agit d'une période marquée par l'activisme politique de la classe moyenne américaine qui cherchait principalement à s'attaquer aux problèmes sociaux sous-jacents, tels qu'ils les voyaient, de l'industrialisation excessive, de l'immigration et de la corruption politique. Ce que l'on appelle le "taylorisme", qui fait une fixation sur l'épuisement imminent des ressources naturelles et préconise des "systèmes de gestion scientifique" efficaces, est dans l'esprit de l'époque.

Le G3P a réussi à convaincre des milliards de personnes qu'il est engagé dans un environnementalisme durable, net zéro, et qu'il veut "sauver la planète". Il est en fait déterminé à renforcer la gouvernance mondiale et à imposer la technocratie à l'humanité par le biais des ODD et des agendas politiques associés . Indépendamment de ce que vous pensez des causes du changement climatique ou du niveau de risque qu'il présente, les ODD ne font rien pour y remédier et sont conçus pour ne servir personne et rien d'autre que le G3P et ses intérêts.

Les puissants individus qui font avancer le projet G3P sont un collectif de pollueurs de masse, de barons voleurs, d'accapareurs de terres et les principaux représentants mondiaux de l'exploitation des travailleurs, de la manipulation des marchés, de l'extorsion monétaire (usure) et de l'oppression. Ils forment ce qui serait autrement considéré comme un cartel criminel, mais ont écorné leur réputation par leur engagement en faveur du soi-disant "développement durable".

Les objectifs de développement durable (ODD) sont contrôlés de manière centralisée par la gouvernance mondiale, principalement par les programmes de développement et d'environnement des Nations unies (PNUD et PNUE). Le consensus scientifique mondial nécessaire sur le changement climatique est géré de manière centralisée et les flux de financement de la recherche appropriés sont alloués par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) de l'ONU.

La Banque des règlements internationaux (BRI) coordonne la politique monétaire mondiale et les flux de capitaux ; l'orientation de l'éducation, du monde universitaire, des sciences et du développement culturel est pilotée par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et la saisie des biens communs mondiaux et la "financiarisation" de la nature - par le biais de sociétés de gestion des actifs naturels et d'autres mécanismes - est en voie d'achèvement.

Le taylorisme préconisait des réformes d'efficacité fondées sur la science dans toute la société. Un système efficace ne doit pas être géré par des politiciens ou des chefs religieux, mais par des "experts", tels que des ingénieurs, des scientifiques, des experts en logistique, des économistes et d'autres universitaires. L'accent doit toujours être mis sur l'efficacité systémique et la bonne utilisation des ressources précieuses, y compris la main-d'œuvre.

Bien que les idées de Taylor aient été influencées par le darwinisme social, il n'était pas eugéniste. Cependant, ses idées ont été adoptées par les eugénistes. Elles "collaient" à leur croyance en leur droit inattaquable de régner.

De même qu'ils pouvaient optimiser et contrôler la population humaine, ils pouvaient employer les bons experts pour rendre les systèmes socio-économiques et industriels plus efficaces. Ils pouvaient présenter cela comme étant pour "le bien public" tout en consolidant leur propre pouvoir et en récoltant une plus grande quantité d'argent grâce à une société industrialisée plus efficace.

Les principes de gestion scientifique de Taylor rejoignent les théories de l'économiste et sociologue Thorstein Veblan . Il proposait que l'activité économique ne soit pas seulement une fonction de l'offre et de la demande, de l'utilité, de la valeur, etc., mais qu'elle évolue plutôt avec la société et soit ainsi façonnée par des influences psychologiques, sociologiques et anthropologiques.

Taylor et Veblan cherchaient tous deux à améliorer l'efficacité des processus industriels et de fabrication. Cependant, ils ont également reconnu que leurs théories pouvaient être étendues à un contexte social plus large. C'est l'application plus large de leurs idées qui a séduit la classe parasite.

Veblan a parlé de "consommation ostentatoire" pour décrire la façon dont les riches affichaient leur statut social par leur capacité à s'engager dans des activités et à acheter des articles qui étaient essentiellement sans but et gaspillés. Ces "loisirs ostentatoires" et cette "consommation" se répercutent en cascade sur la structure des classes, car ceux qui aspirent à signaler leur propre statut imitent les riches.

Selon lui, il s'agit là d'un facteur majeur contribuant au gaspillage et à l'inefficacité inacceptables des ressources. La société de consommation finit par produire plus de biens et de services qu'elle n'en a besoin, simplement pour répondre à la demande artificielle créée pour, selon lui, une demande sociale évitable et inutile.

Veblan était fermement opposé à cette utilisation inefficace des ressources, qu'il imputait aux "classes d'affaires" et aux financiers. Il apprécie leur contribution à l'ère industrielle mais estime qu'ils ne sont plus capables de gérer la société industrielle moderne.

Dans un premier temps, Veblan a soutenu que les travailleurs devaient donc être les architectes du changement social nécessaire pour créer une réforme économique et industrielle. Plus tard, dans les Ingénieurs et le système des prix, il a déplacé son attention des ouvriers, en tant que moteurs du changement, vers les ingénieurs technocrates...

