La Chine montre l'échec de la politique de zéro-covid. Elle est désormais la plus grande menace pour l'économie mondiale. Six millions d'habitants de la ville chinoise de Guangzhou confinés (The Telegraph)

La Chine montre l'échec de la politique de zéro-covid. Elle est désormais la plus grande menace pour l'économie mondiale. Article originel : China shows that a zero-Covid policy fails. It is now the biggest threat to the world economy Par Ross Clark The Telegraph, 25.11.22

Six millions d'habitants de la ville chinoise de Guangzhou sont désormais soumis à un nouveau confinement contre la Covid.

Aussi difficile que cela puisse être de s'en souvenir aujourd'hui, il y a un peu plus d'un an, des personnes en Grande-Bretagne prônaient encore une stratégie zéro-Covid - non pas pour ramener les infections à des niveaux gérables, mais pour chercher à éliminer chaque cas jusqu'au dernier par des tests de masse constants et l'incarcération régulière de la population. Il aurait dû être évident à l'époque de savoir où cela mènerait, mais pour ceux qui préfèrent attendre des preuves solides et concrètes, ils peuvent voir ce qui se passe actuellement en Chine.

Pratiquement seule parmi les pays, la Chine n'a jamais abandonné son rêve d'éliminer la Covid, avec pour résultat cette semaine l'annonce de nouvelles fermetures. Six millions d'habitants de la ville de Guangzhou - Canton dans l'ancien langage, à seulement 160 km de Hong Kong - ont reçu l'ordre de rester chez eux. À moins que le pays ne change rapidement de cap, il y en aura encore beaucoup d'autres. Le nombre de cas de covidés enregistrés en Chine, qui s'élève à environ 30 000 par jour, est plus élevé qu'il ne l'a jamais été depuis le début de la pandémie.

Le concept de "zéro covid" a pu brièvement sembler intelligent, comme lors du Nouvel An 2021, lorsque de nombreux pays occidentaux ont essayé, sans succès, de contrôler la covid par des fermetures tardives, mais que les Chinois ont été autorisés à célébrer la fête de manière presque normale. Mais cela s'est rapidement estompé lorsque l'Occident a été vacciné et que les inévitables épidémies ont continué à se produire en Chine. Le fait que les vaccins chinois étaient nettement inférieurs à ceux développés en Occident n'a pas aidé.

Dans sa tentative obsessionnelle de montrer sa supériorité sur les pays occidentaux dans la gestion d'une pandémie, Xi Jinping a condamné son pays à revivre l'année 2020 pour l'éternité. Si cette politique se poursuit, la Chine ne reviendra jamais à la normale. Le monde a réussi à éliminer le virus de la variole, mais l'élimination d'un coronavirus endémique comme le SRAS-CoV-2 est inutile - il suffit de demander au personnel qui a travaillé pendant des années au défunt Common Cold Research Laboratory en Grande-Bretagne.

Peu importe l'Ukraine, peu importe les pénuries de gaz, l'entêtement de Xi est en train de devenir la plus grande menace pour l'économie mondiale. Pendant des années, la croissance économique mondiale a été tirée par la Chine, mais plus maintenant. Guangzhou est un important producteur de puces en silicium, dont la pénurie a déjà mis l'industrie automobile presque à genoux. Après nous être sevrés du gaz russe, nous devrons commencer à réfléchir à la manière dont nous pourrons vivre sans les produits électroniques et autres produits chinois, si nos importateurs ne veulent pas voir leurs chaînes d'approvisionnement régulièrement brisées par des blocages répétés.

Mais la zéro-Covid pourrait-il entraîner la fin de Xi Jinping lui-même ? Il en faut beaucoup pour convaincre les Chinois de se révolter - il y a trop à perdre, trop peu de soutien. Pourtant, à Guangzhou, cette semaine, des foules sont descendues dans la rue, renversant des voitures, jetant des objets sur la police et scandant "plus de tests".

Au plus fort de la Covid en Grande-Bretagne, le professeur Neil Fergusson et quelques autres scientifiques se sont annoncés impressionnés par la façon dont le public britannique avait accepté de sérieuses restrictions à ses libertés - bien plus facilement qu'ils ne l'auraient imaginé. Brièvement, il semblait que le monde entier devenait chinois - que l'autoritarisme l'emportait sur la liberté, et sur la liberté d'expression en particulier. Mais la population chinoise étant sapée par une politique de zéro covid qui en est à sa troisième année, les rôles ont changé. Les politiques autoritaires de santé publique ne se sont pas seulement révélées inefficaces, le peuple chinois y répond par une défiance de masse rarement vue.