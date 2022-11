La Pologne affirme que le tir de missile provient des défenses aériennes ukrainiennes, Zelenskyy le conteste (ABC News)

La Pologne affirme que le tir de missile provient des défenses aériennes ukrainiennes, Zelenskyy le conteste.

Article originel : Poland says missile strike came from Ukrainian air defenses, Zelenskyy disputes

Par Nadine El-Bawab

ABC News, 16.11.22

Note de SLT : média atlantiste



Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a contesté mercredi l'affirmation de la Pologne selon laquelle un tir de missile ayant touché un village polonais et tué deux personnes provenait des défenses aériennes ukrainiennes. Le président polonais Andrzej Duda avait auparavant qualifié l'incident d'"accident tragique".

"Je n'ai aucun doute que ce n'était pas notre roquette", a déclaré Zelenskyy aux journalistes. Il a déclaré que l'Ukraine devrait être partie à l'enquête sur la frappe.

Mais le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré mercredi, lors d'un briefing à huis clos, que "rien ne contredit l'évaluation préliminaire du président Duda selon laquelle cette explosion est très probablement due à un missile de défense aérienne ukrainien qui a malheureusement atterri en Pologne".

Le missile a provoqué une explosion mardi à environ 15 km de la frontière polono-ukrainienne, dans le village agricole de Przewodow, tuant le propriétaire d'un grenier qui a été touché et un conducteur de tracteur qui transférait du maïs et du maïs vers l'installation, selon le ministère polonais du droit et de la justice...

