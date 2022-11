La protéine de pointe du SRAS-CoV-2 trouvée dans le noyau humain (TrialSite News)

La protéine de pointe du SRAS-CoV-2 trouvée dans le noyau humain Article originel : SARS-CoV-2 Spike Protein Found in the Human Nucleus Par Peter A. McCullough TrialSite News, 19.11.22

Dans un article récent de Sattar et al en collaboration avec des scientifiques des National Institutes of Health (NIH), les auteurs rapportent que l'ARNm et la protéine Spike se sont colocalisés dans le noyau des cellules humaines[i].

Colocalisation de l'ARNm et de la protéine Spike dans le noyau humain. Sattar S, Kabat J, Jerome K, Feldmann F, Bailey K, Mehedi M. La translocation nucléaire de l'ARNm et de la protéine Spike est une nouvelle caractéristique pathogène du SRAS-CoV-2. bioRxiv [Preprint]. 2022 Sep 27:2022.09.27.509633. doi : 10.1101/2022.09.27.509633. PMID : 36203551 ; PMCID : PMC9536038.

Les auteurs notent que cela est inhabituel et semble ne pas dépendre du site de clivage de la furine qui est nécessaire pour l'entrée de la protéine Spike dans la cellule. Il est important de noter que le contexte et les méthodes de cet article ont utilisé le SRAS-CoV-2 et non des vaccins à ARNm ou à ADN adénoviral. Cependant, les ramifications de cette découverte ne peuvent être sous-estimées. Le fait que l'une des protéines les plus pathogènes et les plus létales jamais découvertes se trouve dans le noyau de cellules humaines avec son code génétique est une découverte qui donne le vertige. L'article a été téléchargé sur le serveur de préimpression bioRxiv et doit encore être soumis au processus d'examen par les pairs.

Un article antérieur de Singh et Singh a démontré que les modèles de la protéine Spike anticipent une interaction avec les gènes suppresseurs de tumeurs P53 et BRCA1[ii]. Sattar affirme maintenant que cela pourrait effectivement se produire ! Ainsi, la protéine Spike est sur la scène d'un crime potentiel : l'oncogenèse ou l'échec de la surveillance immunitaire contre les cellules cancéreuses naissantes. Seneff et al ont prédit que la protéine Spike pourrait être liée à la sénescence cellulaire et à l'autophagie[iii].

Cela signifie un vieillissement plus rapide des cellules, puis la mort cellulaire programmée. De nombreux patients m'ont demandé pourquoi ils perdaient de la masse musculaire et perdaient leurs cheveux après la maladie COVID-19, ces observations fournissent peut-être une base explicative pour une discussion au niveau cellulaire.

Enfin, et c'est le plus inquiétant, Nunez-Castilla et al. ont démontré l'homologie de la protéine Spike avec environ trois douzaines d'autres protéines humaines[iv], ce qui explique pourquoi le noyau humain permet l'entrée de l'ARNm et de Spike dans le centre de contrôle de la cellule. Le code génétique du SRAS-CoV-2 pourrait-il avoir été intentionnellement "humanisé" à dessein ?

Bien que le sénateur Rand Paul fasse un travail remarquable en restant concentré sur la possibilité d'une implication du gouvernement étatsunien dans l'ingénierie du SRAS-CoV-2 via le financement de la recherche sur le gain de fonction à l'Institut de virologie de Wuhan, par exemple, des pistes d'enquête plus approfondies sont nécessaires avec les scientifiques précliniques et les responsables de la Biomedical Advanced Research and Development Authority et du NIH pour révéler ce qu'ils savaient de l'ARNm, de la protéine Spike et de tout risque pour les cellules humaines pendant l'infection par le SRAS-CoV-2 et à plus long terme.