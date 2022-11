La retraite russe de Kherson fruit d'un accord secret ?

La retraite de Kherson Article originel : The Kherson Retreat Par Pepe Escobar ICH

L'annonce de la retraite de Kherson pourrait avoir signalé l'un des jours les plus sombres de la Fédération de Russie depuis 1991.

Quitter la rive droite du Dniepr pour établir une ligne de défense sur la rive gauche peut sembler tout à fait logique sur le plan militaire. Le général Armageddon lui-même, depuis son premier jour de travail, avait laissé entendre que cela était peut-être inévitable.

En l'état actuel de l'échiquier, Kherson se trouve du "mauvais" côté du Dniepr. Tous les habitants de l'oblast de Kherson - 115 000 personnes au total - qui souhaitaient être relogés sous des latitudes plus sûres ont été évacués de la rive droite.



Le général Armageddon savait que cela était inévitable pour plusieurs raisons :

pas de mobilisation après que les plans initiaux de l'OMU soient tombés dans la poussière ; destruction des ponts stratégiques sur le Dniepr - avec un pilonnage ukrainien méthodique de trois mois des ponts, ferries, pontons et jetées ; pas de deuxième tête de pont au nord de Kherson ou à l'ouest (vers Odessa ou Nikolaev) pour mener une offensive.



Et puis, la raison la plus importante : l'armement massif associé à la gestion de facto de la guerre par l'OTAN s'est traduit par une énorme supériorité occidentale en matière de reconnaissance, de communications, de commandement et de contrôle.

Au final, la retraite de Kherson peut être une perte tactique relativement mineure. Pourtant, sur le plan politique, c'est un désastre absolu, un embarras dévastateur.

Kherson est une ville russe. Les Russes ont perdu - même temporairement - la capitale d'un tout nouveau territoire rattaché à la Fédération. L'opinion publique russe aura d'énormes difficultés à absorber la nouvelle.

La liste des points négatifs est considérable. Les forces de Kiev sécurisent leur flanc et peuvent libérer des forces pour aller contre le Donbass. L'armement par l'Occident collectif reçoit un coup de pouce majeur. Les HIMARS peuvent maintenant potentiellement frapper des cibles en Crimée.



Les perspectives sont terribles. L'image de la Russie dans l'ensemble du Sud est gravement ternie ; après tout, cette décision équivaut à l'abandon du territoire russe, tandis que les crimes de guerre ukrainiens en série disparaissent instantanément du "récit" principal.

Il y a longtemps que les Russes auraient dû, au minimum, renforcer leur principale tête de pont stratégique sur la rive ouest du Dniepr afin qu'elle puisse tenir - à moins d'une inondation largement annoncée du barrage de Kakhovka. Et pourtant, les Russes ont également ignoré la menace de bombardement du barrage pendant des mois. Cela dénote une planification terrible.



Maintenant, les forces russes vont devoir conquérir Kherson une nouvelle fois. Et en parallèle, stabiliser les lignes de front, tracer des frontières définitives, puis s'efforcer de "démilitariser" définitivement les offensives ukrainiennes, soit par la négociation, soit par des bombardements en tapis.

Il est assez révélateur qu'un grand nombre de spécialistes des renseignements de l'OTAN, des analystes aux généraux à la retraite, se méfient de la démarche du général Armageddon : ils y voient un piège élaboré ou, comme l'a dit un analyste militaire français, "une opération de tromperie massive". Du classique Sun Tzu. Cela a été dûment intégré dans le récit officiel ukrainien.

Donc, pour citer Twin Peaks, ce classique de la culture pop subversive étatsunienne, "les hiboux ne sont pas ce qu'ils semblent être". Si c'est le cas, le général Armageddon chercherait à mettre à rude épreuve les lignes d'approvisionnement ukrainiennes, à les séduire pour qu'elles s'exposent, puis à s'engager dans une chasse massive à la dinde.

Soit c'est Sun Tzu, soit un accord est en préparation et coïncide avec le G20 qui se tiendra la semaine prochaine à Bali.

L'art de l'accord

Une sorte d'accord semble avoir été conclu entre Jake Sullivan et Patrushev.

Personne n'en connaît vraiment les détails, même ceux qui ont accès aux flamboyants informateurs de la 5ème Colonne à Kiev. Mais oui - l'accord semble inclure Kherson. La Russie garderait le Donbass mais n'avancerait pas vers Kharkov et Odessa. Et l'expansion de l'OTAN serait définitivement gelée. Un accord minimaliste.

Cela expliquerait pourquoi Patrushev a pu prendre l'avion pour Téhéran en même temps que l'annonce de la retraite de Kherson, et s'occuper, en toute décontraction, de très importantes affaires de partenariat stratégique avec Ali Shamkhani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran.

Il se peut aussi que l'accord ait été le "secret" incorporé dans l'annonce de Maria Zakharova selon laquelle "nous sommes prêts à négocier".

Les Russes quitteront les rives du Dniepr dans le cadre d'une retraite militaire organisée. Cela ne serait pas possible sans négociations entre militaires.

Ces négociations par voie détournée se déroulent depuis des semaines. Le messager est l'Arabie saoudite. L'objectif des États-Unis, à court terme, serait de parvenir à une sorte d'accord Minsk 3 - avec Istanbul/Riyadh en annexe.