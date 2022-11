La route vers le fascisme : Pour une critique de l'État mondial de la biosécurité (Off Guardian)

La route vers le fascisme : Pour une critique de l'État mondial de la biosécurité. Un nouveau livre de Simon Elmer* Article originel : The Road to Fascism: For a Critique of the Global Biosecurity State. A New Book by Simon Elmer Off Guardian, 25.11.22

Avec la levée des milliers de réglementations qui ont régi nos vies pendant deux longues années, il y a eu un désir compréhensible de croire que la "crise" du coronavirus est terminée et que nous allons revenir à quelque chose qui ressemble à une nouvelle normalité.



Mais alors que de nouvelles crises sont apparues pour la remplacer - la guerre en Ukraine, la soi-disant "crise du coût de la vie" et le retour de la crise environnementale - il est de plus en plus difficile de ne pas considérer le "confinement" comme la première campagne d'une guerre qui n'a été déclarée par aucun gouvernement mais qui n'en est pas moins réelle.

La volonté de nos gouvernements d'utiliser les forces de l'État contre leurs propres populations sous prétexte de nous protéger de nous-mêmes signale un nouveau niveau d'autoritarisme - et quelque chose comme le retour du fascisme - aux formes gouvernementales, juridiques et culturelles des anciennes démocraties néolibérales de l'Occident, et l'un des objectifs de ce livre est d'examiner la validité de cette thèse.

Cependant, son but n'est pas de contribuer à un débat académique sur la signification du terme "fascisme", mais plutôt d'interroger comment et pourquoi l'effondrement moral général et généralisé de l'Occident au cours des deux dernières années et demie s'est produit avec une telle rapidité et une telle facilité, et d'examiner à quelles fins cet effondrement est utilisé.



Plus la paupérisation des populations des démocraties occidentales est délibérée, plus il devient clair que la guerre déclenchée par la COVID-19 n'est pas une guerre entre Etats-nations mais une guerre civile menée contre nos institutions de gouvernance démocratique et la division des pouvoirs entre exécutif, législatif et judiciaire.

Dans la mesure où ces institutions et cette division sont en train d'être démantelées et remplacées par le pouvoir de technocraties internationales qui, sous le couvert de la "pandémie", ont pris un pouvoir croissant sur nos vies depuis mars 2020, cette guerre représente une révolution du capitalisme occidental par rapport au néolibéralisme sous lequel nous avons vécu ces quarante dernières années.

Le nouveau totalitarisme de l'État mondial de la biosécurité est la direction vers laquelle il se dirige avec une rapidité et une finalité toujours plus grandes, et que La Route du Fascisme se propose de démontrer.



* Simon Elmer est le fondateur d'Architects for Social Housing (ASH), vous pouvez les suivre sur Twitter. The Road to Fascism a été publié par ASH le 28 septembre, et est disponible en version cartonnée, brochée et en livre électronique. Cliquez sur le lien pour les options d'achat, la page de contenu et la préface. Des extraits ont été publiés dans The Daily Sceptic et The Exposé ; et vous pouvez entendre Simon parler de son livre dans une interview sur The Delingpod.