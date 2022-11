La Suède gagne ! Le pays qui a refusé le confinement et gardé les écoles ouvertes a le taux de mortalité pandémique le plus bas du monde (Substack)

Le guide définitif de la surmortalité pendant l'ère COVID

Article originel : The Definitive Guide to Excess Death During the COVID Era

Par Joel Smalley

Substack, 7.11.22



Note de SLT : Le Chapô est du Daily Sceptic. Quant à nous, le 26.04.20 dans un article nous écrivions dans une MAJ au sujet des confinements populicides : " Il est fort probable que les pays qui n'auront pas eu recours au confinement comme la Suède ou bien ceux qui l'auront limité le plus dans le temps l'Allemagne, le Danemark et l'Autriche sortiront gagnant de la crise et seront les puissances émergentes en Europe. De nombreuses données semblent en faveur de la stratégie choisie par la Suède de ne pas recourir au confinement et de ne pas sacrifier les libertés individuelles et collectives." Depuis 2021 il y a eu aussi les vaccinations de masse. A suivre donc...

Un résumé de la surmortalité dans le monde entier. Alerte spoiler - la Suède gagne.

En avril 2020, Stuff rapportait comment la Suède s'était débrouillée lors de la vague de coronavirus de ce printemps, en dépit de la tendance internationale à la fermeture. Le professeur Johan Giesecke, qui a recruté Tegnell lorsqu'il était lui-même épidémiologiste d'État, a profité d'une rare interview la semaine dernière pour affirmer que le peuple suédois répondrait mieux à des mesures plus raisonnables. Il a dénoncé le genre de mesures de confinement imposées en Grande-Bretagne et en Australie et a prévenu qu'une deuxième vague serait inévitable une fois les mesures assouplies. "Le gouvernement suédois a décidé début janvier que les mesures que nous devions prendre contre la pandémie devaient être fondées sur des preuves. Et lorsque vous commencez à examiner les mesures prises par les différents pays, vous constatez que très peu d'entre elles sont fondées sur des preuves", a-t-il déclaré. M. Giesecke, qui a été le premier scientifique en chef du Centre européen de contrôle des maladies et a conseillé le gouvernement suédois pendant la pandémie, a déclaré au site web UnHerd que la fermeture des frontières, la fermeture des écoles et la distanciation sociale ne reposaient sur "pratiquement aucune donnée scientifique" et qu'il était impatient d'examiner l'évolution de la maladie dans un an. "Je pense que la différence entre les pays sera assez faible au final", a-t-il déclaré. "Je ne pense pas que l'on puisse l'arrêter. Elle se propage. Il va s'abattre sur l'Europe, quoi que vous fassiez."

Giesecke avait presque raison. Mais, la différence entre les pays à la fin n'était pas si petite. La Suède a fait beaucoup, beaucoup mieux - dix fois mieux que le Chili, en fait, connu pour avoir les confinements les plus stricts "malgré" également l'une des campagnes de vaccination les plus "réussies". À la date du rapport, le 19 juin 2022, de tous les pays analysés par l'OCDE, c'est la Suède qui affiche le plus faible nombre de décès excédentaires cumulés.

Le décompte des décès dus aux covidés (par million d'habitants), un peu moins significatif, n'a pas la même ampleur relative, car les pays utilisent des méthodes différentes pour enregistrer ce qui est et ce qui n'est pas un décès dû aux covidés, sans compter le fait, bien sûr, qu'il s'agit d'une victoire à la Pyrrhus que de réduire les décès dus aux covidés au détriment d'une surmortalité non covidée plus élevée. Prenons l'exemple du Canada et d'Israël, qui présentent un nombre remarquablement faible de décès dus aux covidés par rapport au reste du monde, mais qui se situent dans la pire moitié de l'ensemble de données en termes de surmortalité globale.

Ainsi, la Suède a même battu son voisin norvégien à la fin. Et, comme vous pouvez le voir dans les graphiques ci-dessous, la Norvège continue de se diriger dans la mauvaise direction. Il en va de même pour les premiers succès, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Leur bilan cumulatif de décès excessifs comporte moins de Covid que celui des autres pays, mais ils reçoivent maintenant leurs suppléments de Covid. Voici les graphiques représentant les décès excédentaires cumulés par rapport aux décès dus au Covid. (Vous trouverez la série complète ici).

Et voici les graphiques représentant la surmortalité en fonction des vaccinations. Notez comment la surmortalité diminue avec les vaccinations. Simple coïncidence ou critère Bradford Hill n°10 ? (Ensemble complet ici.)

Mon analyse de chaque pays me conduit à trois conclusions principales. 1. Premièrement, leaCovid existe et est mortel pour certains. Cela est évident étant donné les corrélations très fortes et cohérentes entre les surmortalités hebdomadaires et les décès hebdomadaires déclarés dus à la Covid. Je pense qu'il est également important d'accepter ce fait étant donné qu'il y a très peu de résistance aujourd'hui à l'affirmation que le Covid a été fabriqué dans un biolab. Ceux qui l'ont fabriqué sont responsables des millions de décès qu'il a causés. 2. Deuxièmement, les tentatives expérimentales visant à atténuer la propagation du virus par diverses mesures de "distanciation sociale", notamment la fermeture d'écoles et d'entreprises, l'emprisonnement de personnes en bonne santé à leur domicile, le port forcé de masques, etc. ne présentent que très peu d'avantages. Toute preuve spécieuse provenant des îles-prisons (Australie et Nouvelle-Zélande) s'avère finalement futile, comme l'avaient prédit les deux meilleurs épidémiologistes du monde (Giesecke et Tegnell). Les méfaits de ces interventions sont également apparents dans les chiffres définitifs de la surmortalité. Les responsables de leur mise en œuvre devraient être tenus pour responsables des décès qu'ils ont causés. 3. Troisièmement, la seule chose qui aurait pu aggraver la Covid était de confier la fabrication de l'antidote aux mêmes personnes qui l'ont fabriqué. C'est un peu comme si les pyromanes étaient chargés de la politique en matière d'incendie après avoir brûlé la ville. Mais c'est ce qui s'est passé avec la Covid. Il est tout à fait clair que l'administration massive du "vaccin" expérimental n'a pas permis de réduire le nombre de décès dus à la Covid. De plus, comme nous devrions logiquement nous attendre à des déficits en période après une surmortalité comme celle qui s'est produite au cours des neuf mois précédant l'expérience médicale, et à une plus grande protection grâce à l'immunité collective et à la sélection naturelle de variantes moins virulentes, il est difficile d'argumenter contre l'allégation selon laquelle l'expérience a en quelque sorte contribué à la perpétuation du Covid plutôt qu'à sa disparition. Cette hypothèse est étayée par le fait que le Covid et la surmortalité diminuent tous deux au fur et à mesure que la société prend conscience qu'elle ne doit plus participer à l'expérience.

Peut-être que la prochaine fois, nous devrions tous être un peu plus comme la Suède ? Vous savez, comme si nos vies en dépendaient ? Pas la partie sur l'expérimentation médicale précipitée, nous pouvons laisser cette partie de côté. Juste la partie où on laisse les gens décider eux-mêmes des actions qu'ils doivent prendre quand ils sont confrontés à la vie. Ce n'est peut-être que moi, mais je ne pense pas que des politiciens stupides, des sociétés pharmaceutiques avides et des universitaires dont la carrière dépend du financement des sociétés pharmaceutiques soient les meilleures personnes pour ce travail.