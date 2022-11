La vague de cancer du confinement ne fait que commencer. Les défenseurs des mesures sévères de la Covid se rendent enfin compte de ce qu'ils ont fait (Unherd)

La vague de cancer du confinement ne fait que commencer

Les défenseurs des mesures sévères de Covid se rendent enfin compte de ce qu'ils ont fait.

L'histoire la plus méconnue de la pandémie est celle de la surmortalité - non pas due à la Covid, mais à d'autres problèmes de santé qui ont été si brutalement mis de côté. Le nombre de personnes décédées de causes sans rapport avec le virus a connu une augmentation considérable, qui s'est accélérée tout au long de l'année et ne montre aucun signe de ralentissement.

Au départ, cette augmentation était due au diabète, aux problèmes cardiaques et à une poignée d'autres problèmes, mais récemment, le nombre de décès dus au cancer a commencé à augmenter considérablement plus que prévu. Cela va-t-il continuer ? Personne ne peut le dire avec certitude, mais je pense que ce sera le cas pendant de nombreuses années encore.

Lorsque j'ai décrit l'ampleur de la crise du cancer sur Twitter, plusieurs voix se sont fait un plaisir de souligner que le nombre de décès par cancer n'augmentait pas - je ne les entends plus. En effet, bon nombre des commentateurs les plus virulents de l'enfermement attirent activement l'attention sur le problème maintenant.

Le cancer est lent, mais il est implacable. Une tumeur non diagnostiquée ne provoquera pas de complications graves en quelques jours ou semaines. Mais si elle n'est pas traitée pendant un an ou deux, les chances de survie diminuent considérablement. Je crains que ces retards ne commencent à se faire sentir.

NHS Digital indique qu'en 2020, 288 753 nouveaux diagnostics de cancer ont été posés, soit 38 421 de moins qu'en 2019. Les statistiques complètes pour 2021 ne sont pas encore disponibles, mais il est juste de supposer que ce serait à nouveau un nombre similaire. Un rapport récent a estimé que dans toute l'Europe, le nombre était gargantuesque : un million de diagnostics en moins - c'est vraiment scandaleux. Pourtant, il n'y a pas eu de tollé général, pas de conférence de presse d'urgence, pas de tactiques alarmistes scandaleuses. Comment cela se fait-il ?

Les partisans de confinements plus durs et plus longs se donneront beaucoup de mal pour nier l'impact que le confinement et les messages de peur associés ont eu sur ces chiffres. Il y a un effort concerté pour blanchir les conséquences sanitaires des restrictions incessantes, mais cette tache n'est pas facile à enlever.



Ceux d'entre nous dont la mémoire est plus claire se souviendront de l'instruction primordiale que nous avons tous reçue : "restez chez vous". Et c'est exactement ce qu'ont fait des millions de personnes gravement malades, quel que soit leur état de santé. Il suffit de regarder les chiffres de la surmortalité chez les particuliers dès le début de la pandémie en mars 2020 : ils ont atteint des sommets chaque semaine. Des dizaines de milliers de personnes sont restées et sont mortes chez elles. C'est un triste constat.

Signaler un symptôme inquiétant à un professionnel requiert un seuil élevé d'inquiétude, même dans le meilleur des cas, surtout pour les hommes d'un certain âge. Mais le faire alors que des rapports sur des hôpitaux débordés sont diffusés quotidiennement dans votre salon ? Ce n'est pas arrivé pour des milliers et des milliers de personnes. La tumeur n'a pas été détectée et a continué à se développer, pour être découverte un an ou deux plus tard à un stade beaucoup plus avancé. Les chances de survie à long terme passent d'environ 90 % au premier stade à environ 10 % à un stade plus avancé. La différence est frappante.

C'est un fait biologique que si environ 70 000 cas n'ont pas été détectés, un grand nombre d'années de vie seraient perdues. La messagerie de verrouillage est sans aucun doute responsable d'un pourcentage important de ces pertes.

L'accès aux soins de santé, qu'il s'agisse de l'entrée dans le système ou de l'obtention des tests de diagnostic appropriés, est un autre facteur déterminant de ce chiffre global. Quelle que soit l'interprétation que l'on en fasse, obtenir un rendez-vous avec un généraliste a été et reste une tâche extrêmement difficile. Même si vous parveniez à obtenir une biopsie ou un scanner en temps voulu, c'était encore plus compliqué. Les absences du personnel dues au Covid y ont contribué, mais aussi la focalisation aveugle des dirigeants de notre établissement sur une seule maladie.

Pensez à toutes ces conférences de presse. Les oeufs écossais ont été mentionnés plus que le cancer. Et qu'en est-il du déploiement du vaccin ? Si une fraction de ces efforts avait été consacrée à des services de soutien pour les maladies non contagieuses, tant de souffrances auraient été évitées.

Ceci ne fait qu'effleurer la question du diagnostic. Les retards sont aussi terribles que je ne l'ai jamais vu - les objectifs qui sont considérés comme pathétiques dans des pays de richesse similaire continuent d'être manqués.

Personnellement, je suis impliqué dans une lutte permanente pour la réouverture d'un réseau de centres anticancéreux de classe mondiale après leur fermeture suite à la pandémie. Le décideur, un gestionnaire de fonds d'investissement nommé Equitix, détient le pouvoir mais refuse d'agir - des milliers de patients en bénéficieraient.

Il y a des feux à éteindre partout, dans le secteur public comme dans le secteur privé.

Sans oublier l'impact sur la prévention à long terme. La Grande-Bretagne est aujourd'hui plus grosse, en mauvaise santé et plus susceptible de développer un cancer, directement à cause des politiques de verrouillage. Nous étions confrontés à un virus qui visait de manière disproportionnée les personnes obèses et quelle a été notre réponse ? Obliger légalement les gens à rester à la maison et interdire toute forme d'exercice, même pour les enfants. Une erreur désastreuse qui coûtera d'innombrables vies au cours des années et décennies à venir....

