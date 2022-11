Le CDC a dépensé 52,5 millions de dollars pour intégrer la société de relations publiques de Pfizer dans ses activités de communication et de conseil en matière de vaccins (TrialSite News)

Le CDC a dépensé 52,5 millions de dollars pour intégrer la société de relations publiques de Pfizer dans ses activités de communication et de conseil en matière de vaccins. Article originel : CDC Spent $52.5m Embedding Pfizer’s PR Firm into its Vaccine Communication & Advisory Operation TrialSite News, 17.11.22

À la fin du mois d'octobre, pourquoi le sénateur Rand Paul (Rep) a-t-il envoyé une lettre à Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), pour s'enquérir d'une société de relations publiques "intégrée" appelée Weber Shandwick dans l'unité de vaccination et de protection respiratoire de l'agence nationale de santé publique ? Il s'avère que le CDC leur a versé 52,5 millions de dollars, dont une partie provient des fonds d'urgence COVID-19. Cet arrangement implique-t-il une sorte de conflit d'intérêts impliquant Big Pharma ? Le CDC est-il un courtier équitable et rationnel des données de santé publique ? Paul a donné à Walensky jusqu'au 7 novembre (il y a dix jours) pour envoyer des informations sur le contrat. TrialSite a donc contacté le bureau du sénateur Paul et celui de Johnson et attend une réponse. Il y a de fortes chances que le CDC n'ait pas répondu avec des informations adéquates. Alors que les cabinets de relations publiques représentent souvent des intérêts corporatifs différents, la nature du contrat ainsi que la possibilité d'un conflit d'intérêts massif sont très certainement envisageables dans cette situation. C'est au CDC de montrer qu'il n'a pas fait appel à cette société dans l'intérêt de Pfizer. Mais selon PR Week, l'accord concernait le vaccin contre la grippe.



TrialSite inclut un lien vers la lettre. Le sénateur Paul exprime avant tout son inquiétude quant au fait que Weber Shandwick représente également Pfizer en plus du CDC lui-même. Paul a déclaré :

"Cette révélation soulève de sérieuses questions sur les conflits d'intérêts potentiels liés aux recommandations du CDC concernant le vaccin COVID-19."...

