Le complexe militaro-industriel gagne encore ! (ICH)

Le complexe militaro-industriel gagne encore !

Article originel : The Military-Industrial Complex Wins Again!

Par Bill Astore*

ICH

Avec la Journée des anciens combattants en tête, on m'a demandé, en tant qu'officier militaire étatsunien à la retraite, de commenter les résultats des élections de 2022, ce qui a donné ceci :

Lorsque les deux partis politiques se présentent comme pro-militaires, lorsque les deux sont favorables à la guerre, lorsque les deux encouragent les dépenses record du Pentagone, lorsque les deux agissent comme si une nouvelle guerre froide avec la Chine et la Russie était inévitable, les résultats des élections sont-ils vraiment importants ? Quel que soit le parti qui revendique la victoire, le véritable vainqueur reste le complexe militaro-industriel-Congrès.

Pour paraphraser Joe Biden, rien n'a fondamentalement changé lors des élections de 2022 en ce qui concerne les dépenses militaires colossales, les guerres incessantes et les préparatifs pour les mêmes, et l'impérialisme non-stop autour du globe. Il n'y a pas de nouvelle vision pour une réduction des dépenses du Pentagone, pour moins de guerres et d'exportations d'armes, et pour une mission impériale plus petite et moins dominatrice.



Comme le général et président Dwight D. Eisenhower nous a prévenus en 1961, le complexe militaro-industriel-Congrès représente une montée désastreuse d'un pouvoir mal placé qui est profondément anti-démocratique. Collectivement, nous n'avons pas tenu compte de l'avertissement d'Ike. Le résultat a été une guerre inutile et désastreuse après l'autre, alors même que la démocratie aux Etats-Unis dépérit. Le désastre de la guerre du Vietnam. La guerre d'Irak - un désastre. La guerre d'Afghanistan - un désastre. La guerre contre le terrorisme - un désastre. Même la guerre qu'aux Etats-Unis a ostensiblement gagnée, la guerre froide contre l'URSS, est apparemment sur le point d'être reprise.

Je suppose que nous devons reprendre la guerre froide que nous avons "gagnée" il y a trente ans pour la perdre aussi.

Les démocrates faisant un peu mieux que prévu dans les sondages, le commerce de la guerre devrait continuer à croître à Washington, D.C. La plupart des commentateurs politiques semblent penser que c'est une bonne chose, quand ils y pensent. Peu d'entre eux semblent se souvenir de l'avertissement d'Ike, selon lequel un établissement militaire de grande envergure est contraire à la démocratie.

Dans ce cycle électoral, je n'ai rien entendu sur la paix. Je n'ai rien entendu sur le renforcement et la préservation de la démocratie par la réduction de notre présence militaire et impériale dans le monde. Ni chez les démocrates ni chez les républicains.

Le gagnant de 2022 est donc le même que d'habitude : le complexe militaro-industriel du Congrès. C'est un triste résultat à contempler à l'approche du Veterans Day.

*Le lieutenant (retraité) William J. Astore a servi dans l'armée de l'air étatsunienne pendant 20 ans, avant de prendre sa retraite en 2005.