Le décor est planté pour les troupes de combat étatsuniennes en Ukraine (The Unz Review)

MacGregor : Jake Sullivan a parlé des dangers de l’escalade… Il a simplement dit que « Nous voyons des preuves que vous, la Russie, vous préparez à l’escalade de ce conflit. Ce qui est vrai ; nous avons parlé de cette offensive (imminente de l’hiver russe). Et nous vous mettons en garde contre cela (a déclaré M. Sullivan). L’implication tacite, à ce stade, est que nous sommes prêts à entrer dans ce conflit d’une manière ou d’une autre, car nous ne vous permettrons pas de diviser l’Ukraine. Nous ne vous permettrons pas de combattre et de gagner cette guerre sur vos propres termes. »

Napolitano : Savez-vous si Sullivan a mentionné la présence des 40 000 soldats américains (101st Airborne) en Pologne ?

MacGregor : Nous ne le savons pas, mais nous pensons, en nous basant sur les propos qui ont été divulgués dans le paragraphe que j’ai reçu d’une autre source, qu’il (Sullivan) a laissé entendre qu’ils ont 90 000 soldats en Pologne et en Roumanie, et que, potentiellement, si la Russie escalade, vraisemblablement, à l’échelle que nous pensons que les Russes vont escalader, nous (les États-Unis) pourrions être prêts à intervenir. Et nous interviendrions avec 40 000 soldats américains, 30 000 soldats polonais et 20 000 soldats roumains … Sullivan a clairement indiqué que nous sommes en mesure d’intervenir …

Ce que nous ne savons pas, c’est ce que les Russes ont dit en réponse, parce que si vous êtes russe, la ligne rouge est claire : « Si vous vous déplacez en Ukraine, vous serez en guerre contre la Russie ». Nous semblons être dans le déni à ce sujet.

Napolitano : Laissez-moi être clair : Croyez-vous que Jake Sullivan… a menacé les Russes que s’ils franchissaient ces lignes rouges, ils rencontreraient la résistance militaire américaine en Ukraine ? »

MacGregor : Je pense que cette implication a été faite. C’est l’impression que j’ai et je ne pense pas que nous devrions être surpris à ce sujet parce que la position de l’Ukraine se détériore très rapidement… Et nous sommes très préoccupés par un effondrement ukrainien. Certaines estimations indiquent que l’ensemble de l’économie et de la structure sociale s’effondrera dans les 60 jours. Certains disent qu’ils vont faire une mobilisation générale en Ukraine dès maintenant, qui pourrait inclure les femmes, parce que leur base de main-d’œuvre est épuisée. Et, rappelez-vous, les gens continuent de quitter l’Ukraine autant que possible parce que personne ne veut être coincé dans un pays qui n’aura bientôt plus de courant, plus d’électricité, et où il y aura des difficultés à obtenir de l’eau et de la nourriture. La situation en Ukraine est catastrophique.

Napolitano : Que font les 40 000 soldats américains de la 101ème aéroportée en Pologne ?

MacGregor : Ils se préparent aux opérations de combat.

Napolitano : Le département de la Défense a-t-il remis au président des États-Unis des plans pour l’entrée des troupes américaines en Ukraine ? Est-ce que c’est fait ?

MacGregor : Je pense que ces plans ont certainement été discutés, sinon communiqués à Jake Sullivan. Le secrétaire d’État (Anthony Blinken) est certainement au courant. Je ne sais pas ce qu’ils ont dit au président. J’espère qu’il a reçu des informations. Encore une fois, tout cela est très grave parce que nous sommes au milieu d’une élection et que cela pourrait se produire sans aucune consultation avec le Congrès.

Napolitano : Quel est le statut des 300 000 réservistes que Poutine a appelés il y a un mois ?

MacGregor : La majorité d’entre eux ont déjà été intégrés dans des formations et des unités – beaucoup d’entre eux sont allés dans des unités qui étaient en sous-effectif et qui sont maintenant de retour à leur « plein effectif ». Certains ont été intégrés dans de nouvelles unités. (Note : Je pense que MacGregor pourrait se tromper à ce sujet. D’autres analystes suggèrent que seuls 80 000 réservistes ont été envoyés en Ukraine jusqu’à présent. Le processus pourrait prendre quelques mois avant que l’ensemble du déploiement ne soit achevé). Il est presque terminé mais, en fin de compte, la température minimale en Ukraine a été de 3 degrés, ce qui signifie que vous serez toujours bloqué dans la boue, que vous attaquiez ou défendiez. Jusqu’à ce que le sol gèle, je ne pense pas qu’il se passe grand-chose… Mais quand l’hiver arrivera et que le sol gèlera, c’est là que les Russes attaqueront. Et nous en voyons la preuve depuis au moins trois directions différentes, dont l’est, le sud-est et le nord. Et, à en juger par le renforcement (militaire), les systèmes d’armes qui sont en place et les fournitures qui sont disponibles, il s’agit d’une offensive destinée à mettre fin à la guerre. Nous ne savons pas si elle y parviendra ou non. Mais je pense que c’est l’idée.

Il y a une dernière chose sur laquelle j’aimerais vous laisser : Quand le général Sourovikine, le commandant du théâtre occidental a accepté sa nomination, il a fait ces brèves remarques. Il a dit « Une solution syrienne pour l’Ukraine est inacceptable ». En d’autres termes, nous ne laisserons pas l’Ukraine tomber sous l’influence de divers acteurs qui maintiennent l’Ukraine dans un état d’agitation et de guerre permanent. C’est un signal très clair, qui indique qu’en lançant (l’offensive d’hiver), ils ont l’intention de mettre fin au conflit. Il serait donc très imprudent de notre part d’y faire obstacle … Nous ne disposons tout simplement pas du niveau de soutien nécessaire pour en garantir le succès.

« C’est une ligne rouge en Ukraine », Colonel Douglas MacGregor, Judging Freedom