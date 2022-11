Le département de la santé publique du Massachusetts a installé un logiciel espion sur des millions de téléphones Android sans le consentement des utilisateurs (Daily Sceptic)

Les pères fondateurs des États-Unis n'ont peut-être pas prévu le risque de confinements imposés pour des raisons irrationnelles de santé publique, mais ils ont au moins veillé à ce que, lorsque l'on est douloureusement confiné dans sa propre maison, aucun soldat ne puisse y être cantonné sans son consentement, et dans le quatrième amendement de la Constitution étatsunienne, ils ont également interdit les "perquisitions et saisies abusives" de personnes et de biens. Ces dernières années, les tribunaux ont affirmé sans ambiguïté que ce droit fondamental contre l'espionnage s'étendait aux bits et aux octets stockés sur les ordinateurs et les téléphones portables. Il est donc plutôt surprenant de voir le courageux petit Commonwealth du Massachusetts réaliser quelque chose de si manifestement anticonstitutionnel que même la NSA ne l'a pas tenté : l'installation sans mandat d'applications espionnes sur tous les téléphones Android de l'État, leur donnant accès à une multitude de données telles que les personnes que ces résidents ont côtoyées physiquement, ainsi que leurs numéros de téléphone et adresses électroniques. A cause de la Covid, vous voyez.



Les problèmes ne s'arrêtent pas là. Nos lecteurs basés dans le Massachusetts (et tous ceux qui se sont rendus dans le Massachusetts depuis le 15 juin 2021 environ jusqu'à aujourd'hui) auront toujours cette application sur leur téléphone Android - même s'ils l'ont désinstallée, car elle s'installe sournoisement, et si nécessaire se réinstalle, sans interaction de l'utilisateur et sans afficher d'icône d'application - bien après que le Massachusetts ait mis fin à son programme de traçage des contacts. Le nombre d'appareils touchés se situe entre un et cinq millions.

Bien sûr, aucune application Android normale n'aurait pu faire cela, et quiconque tenterait de créer une telle application serait en grave violation des conditions d'utilisation de Google, banni de son programme de développement et ensuite arrêté sous la menace d'une arme par une équipe du SWAT lors d'un raid à l'aube sans frapper, tout en se faisant mordre une jambe par un Malinois belge. La séquence filmée par la caméra de la police se retrouverait ensuite sur YouTube, où Google la démonétiserait pour son contenu graphique...

