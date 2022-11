Le Dr Gayet, médecin infectiologue suspendu, allègue que "lorsque l'on vaccine des gens qui appartiennent à l'élite intellectuelle on va leur proposer un lot sécurisé". Info ou intox ? (Vidéo)

Le Dr Gayet, médecin infectiologue suspendu et privé de l'exercice de sa profession car non vacciné, allègue que les Parlementaires ont été vaccinés contre la Covid avec des lots spéciaux. Info ou intox ? C'est à 53'02" sur la vidéo ci-dessous :

"Il y a un autre abcès que je voudrais crever, on en parle jamais. C'est les différences entre les lots injectables (des vaccins). C'est à dire que lorsque l'on va vacciner des gens qui appartiennent à ce qu'on appelle l'élite intellectuelle on va leur proposer un lot sécurisé dont on sait très bien...Il y a trop d'arguments de présomption. Parce que parmi ces élites on entend jamais parler d'effets secondaires graves. Jamais, jamais...".



Note de SLT : c'est un peu court comme argument étant donné le caractère rare des effets secondaires graves ! Il faut en effet des milliers de personnes vaccinées pour observer quelques effets secondaires graves tels que des décès par thrombose des vaisseaux par exemple, selon les données de la VAERS qui dénombrent plus de 300000 décès aux USA sur près de 200 millions de personnes vaccinées, même si certains considèrent que les déclarations sont sous-estimées de 10 fois. Par contre il est vrai que les effets secondaires, sont selon les déclarations au VAERS, de près de 1%. A suivre...