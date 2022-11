Le Fonds monétaire international dit "Vaccinez, Calibrez, Accélérez" : Utiliser la COVID-19 pour réinitialiser l'économie mondiale et se réveiller (TrialSite News)

Le Fonds monétaire international dit "Vaccinez, Calibrez, Accélérez" : Utiliser la COVID-19 pour réinitialiser l'économie mondiale et se réveiller

Par Steven O'Connor

TrialSite News, 12.11.22



Le FMI est une organisation mondiale puissante, notamment dans le domaine économique. Selon son site Web, le groupe "s'efforce de parvenir à une croissance et une prospérité durables pour l'ensemble de ses 190 pays membres". Il soutient les politiques qui favorisent "la stabilité financière et la coopération monétaire", car celles-ci sont essentielles pour accroître "la productivité, la création d'emplois et le bien-être économique." Le FMI a trois missions principales : "promouvoir la coopération monétaire internationale, encourager l'expansion du commerce et de la croissance économique, et décourager les politiques qui nuiraient à la prospérité". Pour remplir ces missions, les pays membres du FMI travaillent en collaboration les uns avec les autres et avec d'autres organismes internationaux. Les critiques ont relevé certains problèmes liés à cette organisation. Ainsi, une étude réalisée en 2002 sur les travaux universitaires consacrés au FMI montre "l'absence de consensus sur les effets à long terme des programmes du FMI sur la croissance". Si certaines recherches ont montré que les prêts du FMI réduisaient les chances de crises bancaires futures, d'autres études ont déterminé que ces prêts "pouvaient augmenter le risque de crises politiques". L'activiste Titus Alexander a affirmé que le FMI est un pilier de "l'apartheid mondial", les nations développées étant considérées comme ayant un rôle dominant sur les pays moins développés.

Créée à l'origine dans le cadre du système de Bretton Woods à la fin de la Seconde Guerre mondiale, cette institution mondiale a été mise en place en réponse aux conditions économiques épouvantables associées à la Grande Dépression et au naufrage de la Seconde Guerre mondiale. Depuis lors, elle a gagné en puissance en orchestrant un système d'endettement des pays, une politique monétaire et bien plus encore.

La conditionnalité mine-t-elle les institutions nationales ?

En 2006, Akanksha Marphatia, analyste d'ActionAid, a déclaré que les politiques du FMI sapent les objectifs de développement de l'Afrique, "en raison des restrictions imposées qui empêchent les dépenses dans des secteurs importants, tels que l'éducation et la santé." L'économiste Jeffrey Sachs a affirmé que la "prescription habituelle du FMI consiste à "serrer la ceinture budgétaire de pays qui sont beaucoup trop pauvres pour posséder une ceinture"." Et certains affirment que la "conditionnalité" sape les institutions politiques nationales. "Les gouvernements bénéficiaires sacrifient leur autonomie politique en échange de fonds, ce qui peut entraîner un ressentiment public à l'égard des dirigeants locaux pour avoir accepté et appliqué les conditions du FMI. L'instabilité politique peut résulter d'une plus grande rotation des dirigeants, ceux-ci étant remplacés lors des scrutins électoraux. On reproche souvent aux conditions du FMI de réduire les services publics, ce qui augmente le chômage." Enfin, le FMI a préconisé des "programmes d'austérité" impliquant une réduction des dépenses publiques et une augmentation des impôts, même pour les économies faibles.

L'arrivée de la pandémie

Il convient de noter que le FMI était prêt pendant la pandémie, plaçant la vaccination de masse comme une condition préalable fondamentale à la reprise économique après la pandémie. Vous voulez savoir pourquoi l'Organisation mondiale de la santé et même le Dr Anthony Fauci ont fixé très tôt pendant la pandémie des objectifs d'immunité collective de 70 % ? Pensez au FMI.



Vacciner, calibrer, accélérer

Dans le programme de politique mondiale du directeur général pour 2021 (pdf ici), l'institut de politique financière mondialiste a annoncé un programme de "Vaccination, calibrage, accélération".

Ils ont noté que "Une action politique urgente est nécessaire pour contrôler la pandémie, limiter les cicatrices [économiques] et transformer l'économie mondiale." (Les "divergences" entre les pays dues à la pandémie sont "déterminées par des différences marquées en matière d'accès aux vaccins et d'espace politique."

Au moment de la publication de 2021, Delta se propageait rapidement et "la menace de nouveaux variants ajoute une incertitude supplémentaire aux perspectives." Il est important de noter que les données d'études déjà réalisées en Israël, aux États-Unis et ailleurs montraient que des rappels seraient nécessaires en raison de la confluence d'un agent pathogène mutant qui échappe au vaccin et d'un vaccin à la durabilité douteuse. L'essentiel ici est qu'à ce moment-là, le FMI devait savoir que le vaccin de l'époque ne contrôlait pas la transmission.



Revenons à la politique du FMI - tout cela dans le contexte "d'une urgence climatique qui exige une action immédiate, alors que nous naviguons également sur les nouvelles opportunités, et les risques, de la révolution numérique". Les priorités du FMI sont les suivantes : 1) "vacciner la population mondiale pour endiguer la propagation de la pandémie", 2) "calibrer les politiques pour limiter les cicatrices, soutenir la reprise et contrer les divergences croissantes au sein des pays et entre eux" et 3) "accélérer la transformation de l'économie mondiale pour parvenir à une reprise plus inclusive, plus verte et numérique." (C'est nous qui soulignons.)

Se concentrant d'abord sur la vaccination de masse, le FMI propose que "la coopération mondiale pour accélérer la vaccination universelle est essentielle pour assurer la reprise mondiale et limiter les divergences sanitaires et économiques." (C'est nous qui soulignons). Ils se plaignent du fait que si les taux de vaccination étaient d'environ 58 % dans les économies avancées au moment de la publication du rapport 2021, dans les pays à faible revenu, les taux de vaccination sont plus élevés...



