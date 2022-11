Le G20 fait un geste fort et déclare que la vision du passeport vaccinal contre la COVID-19 est un élément clé de l'intégration mondiale et de la recherche de l'équité (TrialSite News)

Le G20 fait un geste fort et déclare que la vision du passeport vaccinal contre la COVID-19 est un élément clé de l'intégration mondiale et de la recherche de l'équité.

Article originel : G20 Makes Power Move & Declares COVID-19 Vaccine Passport Vision A Key Enabler of Global Integration & Pursuit of Equity

TrialSite News, 17.11.22





Lors du sommet Business 20 (B20) qui s'est tenu récemment à Bali, le ministre indonésien de la Santé, Gunadi Sadikin, un banquier qui est seulement le deuxième ministre de la Santé à ne pas avoir fait d'études de médecine, a appelé à la création d'un "certificat de santé numérique utilisant les normes de l'OMS", qui a maintenant été promulgué par le Groupe des Vingt (G20). Ce forum intergouvernemental, composé de 19 pays et de l'Union européenne qui s'efforcent de résoudre les grands problèmes mondiaux, de l'économie à la stabilité financière en passant par le changement climatique, a appelé à une collaboration internationale pour tirer parti du succès des "certificats numériques COVID-19" pour faire face aux futures pandémies.



Fondé après la Seconde Guerre mondiale, le G20 rassemble les plus grandes économies du monde ainsi que l'Union européenne et comprend la Chine, la Russie, l'Indonésie, le Brésil et d'autres économies émergentes.

Dans la déclaration des dirigeants du G20 à Bali, le groupe a lancé un appel :

"Nous soutenons [...] les efforts visant à renforcer la prévention et la réponse aux futures pandémies qui devraient capitaliser et s'appuyer sur le succès des normes existantes et des certificats numériques COVID-19"-Déclaration des dirigeants du G20 à Bali 2022.

Le groupe a également publié un document distinct intitulé 2022 G20 BALI UPDATE on the G20 Action Plan on the 2030 Agenda for Sustainable Development and G20 Development Commitments, promulguant :

"S'efforcer de progresser vers l'interopérabilité des systèmes, y compris les mécanismes qui valident la preuve de la vaccination, tout en respectant la souveraineté des politiques nationales de santé, et les réglementations nationales pertinentes telles que la protection des données personnelles et le partage des données."

Il est important de noter que toute cette hyperbole est basée sur des vaccins qui n'ont pas réussi à stopper la transmission du SRAS-CoV-2 après quelques mois, en raison d'un virus ARN en mutation et de problèmes de durabilité du vaccin. Certains des vaccins contre la COVID-19 étaient meilleurs que d'autres, et si les médias ont rapporté qu'ils ont contribué à atténuer certains des dommages de la crise mondiale, aucun des produits vaccinaux n'a réellement permis de contrôler la pandémie en arrêtant la transmission virale. L'objectif des passeports vaccinaux serait de soutenir les vaccins qui stoppent la transmission virale.



Sur quelle autorité le G20 fonde-t-il sa décision ?

En examinant les différentes déclarations, il apparaît clairement que cette décision est motivée par le Règlement sanitaire international (RSI) de l'Organisation mondiale de la santé, dont les médias parlent fréquemment.

Dans ce cas précis, le groupe a déclaré :

"Nous reconnaissons l'importance de normes techniques et de méthodes de vérification communes, dans le cadre du RSI (2005), pour faciliter les voyages internationaux sans heurts, l'interopérabilité et la reconnaissance des solutions numériques et non numériques, y compris la preuve des vaccinations."



Le projet de politique

TrialSite a obtenu le résultat final de cette conférence, intitulé B20 Indonesia 2022 Final Communique : Policy Recommendations to the G20, un rapport de 132 pages qui annonce, entre autres, que les nations membres peuvent :

"Promouvoir de nouveaux échanges ainsi que l'utilisation et le partage stratégiques de la science, de la technologie et des données appropriées pour la détection des crises, en créant un cadre de coordination mondial pour l'atténuation des crises futures."

Les principales orientations politiques recherchées par ce groupe à vocation mondiale sont, avant tout, l'adoption de la documentation numérique des certificats COVID-19, la création de lignes directrices solides sur la préparation aux urgences sanitaires afin d'assurer une réponse coordonnée au niveau mondial pour les crises futures, renforcée par une infrastructure sanitaire mondiale "toujours opérationnelle", tout en mettant en œuvre et en étendant la reconnaissance mutuelle des vaccins contre la COVID-19.

Ces éléments liés à la santé s'inscrivent dans des catégories plus larges telles que "1) faire progresser la numérisation de manière délibérée afin de réduire la fracture numérique, 2) promouvoir un accès plus large à des modèles de financement innovants pour des projets favorisant une croissance équitable, 3) mettre en œuvre des mesures visant à garantir que les innovations numériques sont centrées sur les personnes, responsables et sûres".

Le souci de l'équité est sous-jacent à un suivi de tous les individus sur la toile numérique, apparemment mondialisée :

"La pandémie de la COVID-19 a stimulé l'adoption du numérique dans le monde entier, ainsi que les avantages qui en découlent. Cependant, elle a également révélé que la 'fracture numérique' est un problème réel et croissant, car ceux qui bénéficient de l'inclusion dans l'économie numérique en récoltent les fruits, tandis que ceux qui sont en dehors du domaine numérique continuent d'être à la traîne."

Les fous de la conspiration anti-mondialisation seraient-ils sur une piste après tout ?

Qui dirige le G20 ?

Wikipedia donne la liste des dirigeants actuels du G20 pour référence.