Le gouvernement français a-t-il interdit par l'intermédiaire de Darmanin la Suissesse Nathalie Yamb de séjour en France ? Y a-t-il violation des accords de Schengen ? Y a-t-il matière à incident diplomatique ? (Vidéos)

Le gouvernement français s'est-il mis hors des lois internationales en interdisant la Suissesse, Nathalie Yamb, de séjour en France ? S'agit-il d'une violation des accords de Schengen entre la France et la Suisse ? La panafricaine, Nathalie Yamb, est mise en cause par le gouvernement français pour "incitation à la haine" en raison de ses "diatribes contre la France" et de son infkuence sur les réseaux sociaux.