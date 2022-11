Le partenariat de FTX avec l'Ukraine est le dernier chapitre en date de la saga des aides occidentales louches (The GrayZone)

Le partenariat de FTX avec l'Ukraine est le dernier chapitre en date de la saga des aides occidentales louches. Article originel : FTX partnership with Ukraine is latest chapter in shady Western aid saga Par Kit Klarenberg The Grayzone, 29.11.22

Le gouvernement ukrainien a mystérieusement fait disparaître les enregistrements en ligne de son arrangement de collecte de fonds avec l'escroquerie cryptographique FTX quelques jours seulement avant que le scandale n'éclate. L'initiative prétend avoir récolté 60 millions de dollars pour l'Ukraine, mais où est passé l'argent ?



La disparition de FTX, la cinquième bourse de crypto-monnaies en volume d'échanges en 2022, et la deuxième en termes de participations, a envoyé une vague de chaos sur les marchés financiers mondiaux.

Alors que les turbulences s'amplifient, le gouvernement ukrainien mène actuellement une opération de nettoyage et de blanchiment afin de débarrasser le web de toute référence à un accord de financement de crypto-monnaies de haut niveau conclu avec FTX. Curieusement, cette opération semble avoir commencé quelques jours seulement avant que le scandale n'éclate.

Les documents en ligne découverts par The Grayzone affirment que des dizaines de millions de dollars ont été collectés par FTX pour le gouvernement ukrainien, et utilisés à diverses fins belliqueuses. Mais alors que l'entreprise apparaît désormais comme un village Potemkine dépourvu d'actifs sous-jacents, et que des points d'interrogation majeurs subsistent quant à la question de savoir si ses opérations ont été frauduleuses de bout en bout dès le premier jour, qu'en est-il du système de dons prétendument réussi ? Ces sommes ont-elles vraiment été collectées, et si oui, à quelles fins ont-elles été réellement utilisées ?



La destruction de FTX a résulté d'une vente massive du jeton bitcoin natif de la société, FTT, par la bourse concurrente, Binance. Sa valeur s'est effondrée, provoquant un "run" de trois jours sur des milliards de dollars de crypto-monnaies, ce qui a créé - ou révélé - une "crise de liquidité" au sein de FTX, qui ne disposait pas des actifs nécessaires pour rembourser les retraits des clients. FTX a déposé son bilan le 11 novembre.

Le fondateur de FTX et grand donateur du Parti démocrate, Sam Bankman-Fried, fait maintenant l'objet d'une enquête criminelle aux Bahamas, où se trouvait le siège de la bourse, et les appels à des enquêtes officielles sur le secteur largement non réglementé des crypto-monnaies se répercutent dans le monde entier.

La mort soudaine de FTX a été comparée à la désintégration de Lehman Brothers en 2008, qui a précipité la crise financière.

Les avoirs massifs des clients ont apparemment disparu grâce à une "porte dérobée" secrète dans le système de comptabilité de FTX qui permettait à Bankman-Fried de modifier les dossiers financiers de la société sans avoir à rendre de comptes. Cette connivence a peut-être servi à dissimuler au moins 10 milliards de dollars de fonds de clients que Bankman-Fried a transférés de la bourse à une autre société qu'il a fondée, le négociant d'actifs numériques Alameda Research.



Alors que les médias grand public se sont penchés sur les détails de la gargantuesque escroquerie cryptographique de Bankman-Fried, pas un seul grand média n'a enquêté ou même reconnu la relation de FTX avec le gouvernement ukrainien.

Les avoirs des clients ont-ils été canalisés de manière illégale et inexplicable vers la guerre par procuration de l'Occident ? Ou bien l'aide supposée que FTX a envoyée à Kiev s'est-elle retrouvée dans les mains d'escrocs ukrainiens, de seigneurs de guerre corrompus et d'acteurs illicites ?

L'incapacité des médias d'entreprise à explorer ces questions semble d'autant plus perverse que Bankman-Fried a fait la promotion flamboyante de sa relation financière intime avec le gouvernement du président ukrainien Volodymyr Zelensky...