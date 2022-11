Le plan de Washington pour briser la Russie (Unz)

"Cheney 'voulait voir le démantèlement non seulement de l'Union soviétique et de l'empire russe, mais aussi de la Russie elle-même, afin qu'elle ne puisse plus jamais être une menace pour le reste du monde'... L'Occident doit achever le projet qui a débuté en 1991 ..... Mais tant que l'empire de Moscou ne sera pas renversé, la région - et le monde - ne seront pas en sécurité..." ("Decolonize Russia", The Atlantic)

L'animosité de Washington à l'égard de la Russie a une longue histoire qui remonte à 1918, lorsque Woodrow Wilson a déployé plus de 7 000 soldats en Sibérie dans le cadre d'un effort allié visant à réduire les gains de la révolution bolchevique. Les activités du corps expéditionnaire étatsunien, qui est resté dans le pays pendant 18 mois, ont depuis longtemps disparu des livres d'histoire aux États-Unis, mais les Russes considèrent toujours cet incident comme un nouvel exemple de l'intervention incessante des États-Unis dans les affaires de leurs voisins. Le fait est que les élites de Washington se sont toujours mêlées des affaires de la Russie, malgré les fortes objections de Moscou. En fait, un grand nombre d'élites occidentales pensent non seulement que la Russie devrait être divisée en unités géographiques plus petites, mais aussi que le peuple russe devrait se réjouir d'une telle issue. Les dirigeants occidentaux de l'anglosphère sont tellement obsédés par leur orgueil démesuré et leur propre sentiment aveugle d'être dans leur bon droit qu'ils croient sincèrement que les Russes ordinaires aimeraient voir leur pays divisé en petits États qui resteraient ouverts à l'exploitation vorace des géants pétroliers occidentaux, des sociétés minières et, bien sûr, du Pentagone. Voici comment le cerveau géopolitique de Washington, Zbigniew Brzezinski, résume la situation dans un article de Foreign Affairs :

"Compte tenu de la taille et de la diversité (de la Russie), un système politique décentralisé et une économie de marché libre seraient les plus à même de libérer le potentiel créatif du peuple russe et des vastes ressources naturelles de la Russie. Une Russie faiblement confédérée - composée d'une Russie européenne, d'une République sibérienne et d'une République extrême-orientale - aurait également plus de facilité à entretenir des relations économiques plus étroites avec ses voisins. Chacune des entités confédérées serait en mesure d'exploiter son potentiel créatif local, étouffé pendant des siècles par la lourde main bureaucratique de Moscou. En retour, une Russie décentralisée serait moins sensible à la mobilisation impériale." (Zbigniew Brzezinski, "A Geostrategy for Eurasia", Foreign Affairs, 1997)

La "Russie faiblement confédérée", que Brzezinski imagine, serait une nation édentée et dépendante, incapable de défendre ses propres frontières ou sa souveraineté. Elle ne serait pas en mesure d'empêcher des pays plus puissants d'envahir, d'occuper et d'établir des bases militaires sur son sol. Elle ne serait pas non plus en mesure d'unifier son peuple disparate sous une seule bannière ou de poursuivre une vision positive "unifiée" de l'avenir du pays. Une Russie confédérale - fragmentée en une myriade de petites parties - permettrait aux États-Unis de maintenir leur rôle dominant dans la région sans menace de contestation ou d'ingérence. Et cela semble être le véritable objectif de Brzezinski, comme il le souligne dans ce passage de son magnum opus The Grand Chessboard. Voici ce qu'il dit :

"Pour les Etats-Unis le principal prix géopolitique est l'Eurasie... et la primauté mondiale des Etats-Unis dépend directement de la durée et de l'efficacité de sa prépondérance sur le continent eurasien." ("THE GRAND CHESSBOARD - American Primacy And It's Geostrategic Imperatives", Zbigniew Brzezinski, page 30, Basic Books, 1997)

Brzezinski résume succinctement les ambitions impériales étatsuniennes. Washington prévoit d'établir sa primauté dans la région la plus prospère et la plus peuplée du monde, l'Eurasie. Et pour ce faire, la Russie doit être décimée et divisée, ses dirigeants doivent être renversés et remplacés, et ses vastes ressources doivent être transférées dans la poigne de fer des transnationales mondiales qui les utiliseront pour perpétuer le flux de richesse d'est en ouest. En d'autres termes, Moscou doit accepter son humble rôle dans le nouvel ordre, celui de compagnie gazière et minière de facto des Etats-Unis...

Lire la suite