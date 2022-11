Le retrait de Kherson (Moon of Alabama)

Le retrait de Kherson Article originel : The Pullout From Kherson Moon of Alabama, 10.11.22

Ce mouvement semble mauvais.

Rien que cela aura des conséquences. Les Ukrainiens, l'administration Biden et les partisans européens de l'Ukraine seront enhardis par cette décision. Le soutien à la guerre en Russie va diminuer. Certaines personnes en Russie commenceront à réclamer la tête du président Poutine. Mais il n'y a aucun risque qu'ils l'obtiennent.

Cette décision est judicieuse d'un point de vue opérationnel.

D'un point de vue militaire, il y a peu de chances de résister à une attaque sérieuse dans la région, car le réapprovisionnement à travers le Dniepr est très difficile et ne peut être garanti. De plus, l'éventuelle rupture des barrages du Dniepr rendrait tout réapprovisionnement impossible pendant au moins une semaine, voire plus. Cela laisserait suffisamment de temps aux Ukrainiens pour massacrer les troupes russes restées sur place.

D'un point de vue stratégique, la décision est mauvaise.

Elle ferme pour l'instant la possibilité d'avancer vers Nikolaev (Mykolaiv) et plus loin vers Odessa. Cela aurait pu et aurait dû être fait plus tôt. Mais le commandement russe n'a pas engagé de forces suffisantes pour cette bataille. Il y avait également de bonnes raisons de ne pas le faire. Il est maintenant trop tard pour critiquer ces décisions.

Il est tout à fait possible que, dans les coulisses, un accord ait été conclu à ce sujet. Si c'est le cas, il est peu probable que nous l'apprenions de sitôt.



Les priorités devraient maintenant être de faire sortir les soldats et les équipements de la zone. Cela nécessitera une intense couverture de défense aérienne pour empêcher la fermeture des points de passage par l'artillerie ukrainienne. Il n'y a aucune raison de faciliter la reconquête de la zone par l'Ukraine. Jusqu'à ce que l'évacuation soit effectuée, tout mouvement significatif des Ukrainiens dans la zone devrait être répliqué par des tirs d'artillerie efficaces.

L'armée ukrainienne commencera bientôt à déplacer vers d'autres lignes de front les troupes préparées pour une attaque à Kherson. La Russie doit de même déplacer ses troupes pour renforcer ses positions ailleurs.

Le moral des troupes exige que le prochain mouvement russe soit une grande poussée ayant une signification stratégique. Le concept de bataille et d'opérations en profondeur devrait être réappliqué. Historiquement, il a presque toujours tourné à l'avantage de la Russie.

Mais la grande poussée ne doit pas être uniquement militaire. Une autre option consiste à endommager considérablement l'économie ukrainienne par le biais de son réseau électrique. Interdire sévèrement ses lignes d'approvisionnement depuis l'ouest en est une autre.

Nous devons avoir une vue d'ensemble.

Le monde s'éloigne d'un modèle unilatéral dirigé par l'Occident pour s'orienter vers un nouvel avenir multilatéral. En faisant la guerre en Ukraine, la Russie a initié et accéléré ce changement historique. Dans ce contexte, le retrait de Kherson n'est qu'une perte tactique mineure. Elle peut être et sera probablement corrigée par des actions menées ailleurs.