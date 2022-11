Le taux de mortalité évitable en Écosse est en hausse (The Spectator)

Le taux de mortalité évitable en Écosse est en hausse

Article originel : Scotland’s avoidable death rate is on the rise

The Spectator



L'Écosse est témoin d'une hausse inquiétante des décès " évitables ". Avec une augmentation de 4 % par rapport à l'année précédente, près de 18 000 décès évitables ont été enregistrés en Écosse en 2021. Alors que les pressions croissantes sur le NHS continuent d'exposer des fissures, le rapport de cette semaine sur la mortalité évitable du National Records of Scotland ne contribue guère à dissiper les inquiétudes.

Les choses ne semblent pas beaucoup plus roses si l'on compare l'Écosse au reste du Royaume-Uni. Bien qu'aucune donnée britannique sur les décès évitables en 2021 ne soit encore disponible, l'Écosse a connu historiquement les taux de mortalité évitable les plus élevés du Royaume-Uni au cours des 20 dernières années. En utilisant les dernières données comparables pour l'Angleterre et le Pays de Galles, cette tendance se poursuit : L'Écosse devrait une fois de plus surpasser ces deux pays.

En 2021, 63 587 décès ont été enregistrés en Écosse. Parmi ceux-ci, 17 862 ont été considérés comme évitables. Pour aller plus loin, 12 752 décès ont été considérés comme évitables - ce qui signifie que des interventions de santé publique auraient pu contribuer à mettre fin à ces décès - et 5 110 ont été considérés comme résultant d'une cause traitable, ce qui signifie qu'un traitement plus précoce et une prévention secondaire auraient pu contribuer à sauver ces vies.

Qui est mort prématurément ? Après ajustement en fonction de l'âge, les taux de décès étaient presque deux fois plus élevés chez les hommes que chez les femmes, les causes les plus fréquentes étant les cancers et les maladies cardiovasculaires, comme les accidents vasculaires cérébraux ou l'hypertension artérielle. Les décès dus à la Covid ont également augmenté par rapport à l'année précédente, mais ils ne représentent qu'une faible proportion du total.

Comme on pouvait s'y attendre, les décès évitables étaient les plus nombreux chez les personnes issues des zones les plus défavorisées, ce qui met en évidence les inégalités frappantes en matière de santé qui subsistent en Écosse. Environ 40 % des Écossais les plus défavorisés ont vu leur taux de décès évitables augmenter de façon marquée l'année dernière, tandis que les zones les moins défavorisées ont connu un changement limité. Glasgow a enregistré les chiffres les plus élevés, soit 600 décès pour 100 000 habitants, tandis que East Dunbartonshire, situé à la périphérie de Glasgow et pourtant nettement plus riche, a enregistré des chiffres proches de 200 décès pour 100 000 habitants...

Lire la suite