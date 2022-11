Les conséquences catastrophiques du confinement se révèlent. Comme une guerre majeure, la pandémie a laissé un héritage dévastateur (The Telegraph)

Les conséquences catastrophiques du confinement se révèlent Article originel : The catastrophic consequences of lockdown are revealing themselves Par Jeremy Warner The Telegraph, 2.11.22

Comme une guerre majeure, la pandémie a laissé un héritage dévastateur.

Avec sept établissements haut de gamme à son actif, Jason Atherton, étoilé au Michelin, est l'un des principaux restaurateurs de Londres.

Contre toute attente, ils ont tous survécu à la pandémie - ou presque. Mais la grave pénurie de personnel - il a 350 postes à pourvoir - l'oblige aujourd'hui à envisager la fermeture de tous ses restaurants, sauf deux ou trois. Il n'est pas le seul. Tom Kerridge, Rick Stein, Angela Hartnett, Raymond Blanc, et une foule d'autres cuisiniers célèbres qui apparaissent régulièrement sur nos écrans de télévision, sont tous en train de saigner. La demande est là ; les serveurs et les chefs ne le sont pas.

Le Brexit a sans doute joué un rôle dans cette pénurie de travailleurs qualifiés. Une grande partie du personnel de nos restaurants est depuis longtemps originaire du continent. Mais la cause la plus importante est la pandémie, qui semble avoir réduit durablement la main-d'œuvre disponible.

Les conséquences profondément négatives de la Covid-19 et des stratégies de confinement qui l'ont accompagné sont nombreuses ; l'absence de travailleurs n'est que l'une des plus visibles d'entre elles.

Les autres sont presque trop nombreuses pour être énumérées. Dans l'ensemble, le tableau est celui de la ruine. Ce n'est que maintenant que l'on commence à prendre conscience de l'énormité de ces coûts.



Comme une guerre majeure, la pandémie a laissé un héritage dévastateur. De la crise des finances publiques à l'inflation à deux chiffres, en passant par la hausse des taux d'intérêt et l'instabilité géopolitique croissante, le confinement a changé le monde tel que nous le connaissons. Il a considérablement accéléré le passage d'une ère de relative abondance, de stabilité des prix, de mondialisation et de crédit ultra bon marché à une ère d'inflation, d'austérité, d'insécurité, de conflit entre superpuissances et d'incertitude chronique.

L'intention du confinement, qui était de sauver autant de vies que possible, était noble, mais même en termes de mortalité, les politiques adoptées semblent avoir fait beaucoup plus de mal que de bien.

La semaine dernière, des données de l'Office for National Statistics (ONS) ont montré qu'au cours des six derniers mois, il y a eu plus de décès excédentaires dus à des causes autres que la Covid que de décès dus au coronavirus pour l'année entière.

Toutes les restrictions relatives à la Covid ont pris fin en mars dernier, mais les décès excédentaires - c'est-à-dire les décès supérieurs à ce qui serait normalement attendu - sont de nouveau en augmentation. Les experts de la santé attribuent largement ce phénomène à des problèmes médicaux qui n'ont pas été traités pendant les mois de confinement. Cette interruption des soins est depuis lors aggravée par un sentiment croissant de crise au sein du NHS, qui s'efforce de faire face au retard accumulé et à un problème de pénurie de personnel similaire à celui qui affecte le secteur de l'hôtellerie.



Il est vrai qu'il aurait été politiquement très difficile pour une économie majeure comme le Royaume-Uni de s'opposer à la marée en mars 2020, avec des images télévisées de personnes mourant dans les unités de soins intensifs italiennes et une grande partie de l'Europe se précipitant vers des mesures draconiennes de distanciation sociale. À ce stade, nous ne savions pas à quoi nous avions affaire. Pourtant, au fil du temps, la nature lourde et extraordinairement coûteuse des restrictions a commencé à ressembler de plus en plus à une réaction excessive massive.

Bien entendu, on pourra toujours se demander si une approche volontaire de la pandémie, faisant appel au bon sens naturel des gens, aurait été préférable aux privations imposées par le pouvoir central et le verrouillage autoritaire de la Chine. Nous ne pouvons jamais connaître le contrefactuel, ou le chemin non emprunté.



Pourtant, il est difficile de croire que les coûts économiques, ou même le coût en termes de vies prématurément terminées, auraient pu être pires. À long terme, compte tenu de la persistance du chaos économique et des taux de surmortalité toujours élevés, il y a de fortes chances pour qu'ils aient été considérablement réduits.

Alors que l'enquête britannique Covid-19 se met lentement en mode de collecte de preuves, c'est la question à laquelle beaucoup d'entre nous aimeraient le plus trouver une réponse. Après plus de 300 milliards de livres de dépenses publiques directement liées à la crise, et alors que l'économie elle-même souffre manifestement d'une longue période de blocage, n'aurait-il pas été préférable d'adopter des mesures moins doctrinaires et moins coûteuses ? À aucun moment, les politiques imposées n'ont été soumises à une analyse coûts/avantages approfondie. En soi, c'est un échec majeur.

Dans un peu plus de quinze jours, nous en saurons plus sur le prix à payer. Les augmentations d'impôts et les réductions de dépenses sont une certitude du premier budget de Jeremy Hunt. Et ce, dans le contexte d'une récession désormais tout aussi certaine, ce qui est précisément ce que les manuels économiques recommandent de ne pas faire dans une telle conjoncture. Malheureusement, les marchés ont laissé peu de choix au gouvernement en la matière. L'austérité à venir est directement liée à la décision de la Commission européenne.