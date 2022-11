Les États-Unis vont établir une nouvelle base militaire dans le nord-est de la Syrie

The Craddle, 7.11.22





Les forces de la coalition internationale dirigée par les États-Unis qui opèrent dans le nord-est de la Syrie ont l'intention d'établir une nouvelle base militaire dans leurs zones contrôlées dans la campagne de Raqqa.

Selon des sources locales, un convoi de forces étatsuniennes, comprenant plusieurs véhicules militaires blindés, est arrivé dans la ville de Raqqa dans le cadre des préparatifs pour installer une nouvelle base dans la région.

Sur le terrain, les troupes illégales ont commencé à transférer les équipements logistiques et le matériel nécessaire à l'endroit indiqué, coïncidant avec une forte activité des drones de surveillance.

L'armée américaine et la coalition internationale occupent au moins 28 sites militaires déclarés en Syrie, répartis sur trois provinces, principalement Hasakah (17 sites), Deir Ezzor (neuf sites) et Homs (deux zones).

L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), basé au Royaume-Uni, a publié des photographies montrant la construction d'une nouvelle base près du pont d'Al-Raqqa sur l'Euphrate, au sud de la ville.

La répartition des bases illégales de Washington ressemble au cordon entourant les sources de pétrole et de gaz situées à l'est de l'Euphrate, qui représentent la majeure partie des richesses souterraines de la Syrie.

