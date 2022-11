Les fanatiques du confinement sont-ils incapables d'introspection ? (Brownstone Institute)

Les fanatiques du confinement sont-ils incapables d'introspection ? Article originel : Are Lockdown Zealots Incapable of Introspection? Par Brownstone Institute, 13.11.22

Dans un article paru dans The Atlantic le 31 octobre, Emily Oster, économiste à l'université Brown, a lancé un appel préventif à l'amnistie pour les partisans de la politique de la Covid. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient tous bien intentionnés et que leurs déclarations reposaient sur une ignorance bénigne.



À en juger par les nombreuses réactions dans la presse écrite, les médias sociaux et les commentaires en ligne, l'article viral a allumé la mèche d'une colère généralisée, mijotée mais encore brute. Pour beaucoup, cela suggère que les fanatiques du confinement sont incapables d'introspection, d'accepter leur culpabilité. Au lieu de cela, ils veulent simplement passer à la prochaine excuse pour déclencher à nouveau un contrôle autoritaire généralisé.

Jessica Hockett a inventé le mot "Osterisme" pour décrire l'attitude qui consiste à pardonner, à oublier et à passer à autre chose après s'être montré du doigt, avoir proféré des railleries abusives et ignobles parce qu'on ne savait pas mais qu'on voulait bien faire. Abracadabra. Puff ! tout est parti. Ce n'était qu'un mauvais rêve, il est temps de se réveiller et de se lancer dans les activités de la journée.

Désolé, mais toute la débâcle de Covid doit être transformée en une parabole avec une morale pour les âges, pour montrer comment il est facile pour une société civilisée d'être terrorisée en croyant des mensonges flagrants et de se retourner les uns contre les autres avec une sauvagerie choquante.



Les malversations de la Covid étaient un manquement à la morale

"Faire quelque chose de mal n'était pas une faute morale." Oh, mais ça l'était, professeur, et votre groupe en est le propriétaire. En fait, si l'on considère les chiffres, l'ampleur des mesures d'application à l'échelle de la société, la profondeur de l'intrusion de l'État dans les choix personnels et les activités économiques, l'ampleur des édits et des pratiques contraires à l'éthique, et la portée mondiale des politiques, il pourrait bien s'agir de la plus grande faute morale de l'histoire de la civilisation occidentale moderne.

Oster, qui a approuvé l'obligation de vacciner les universités et les travailleurs, affirme qu'en 2020-21, les gens ne pouvaient pas savoir que la transmission est rare à l'extérieur, que les masques ne sont pas très efficaces pour bloquer les virus et que les enfants constituent un groupe à faible risque de propagation virale. Sauf qu'il s'agissait pour l'essentiel de la sagesse conventionnelle et que s'en écarter relevait de l'expérimentation radicale sans preuves. Tous ceux qui ont souligné ces faits gênants ont été chassés de la place publique par la foule en délire qui veut maintenant effacer l'histoire récente.

Uh-uh, pas si vite. Ceux qui sont responsables de notre santé et de notre bien-être ont choisi de nous terroriser et de nous faire du mal. Il ne peut y avoir de clôture du dossier tant qu'ils n'ont pas payé le prix. Demander l'amnistie sans admettre ses torts, c'est encore de la poudre aux yeux. Lorsqu'elle a remarqué le mal que les fermetures d'écoles causaient à ses enfants, Oster s'est repositionnée en tant que modérée de l'école et a tiré sur nos cordes de sympathie parce qu'elle a été traitée de "tueuse d'enseignants" et de "génocidaire". Mais est-ce vraiment l'équivalent de "se faire défoncer la tête par la police anti-émeute parce que vous avez eu la témérité de protester contre l'assignation à résidence indéfinie de toute une population ?" demande Eugyppius.

Emily Burns avance l'hypothèse que la motivation première d'Oster pourrait être d'arrêter l'hémorragie de voix des démocrates lors des élections de mi-mandat parmi les femmes éduquées des banlieues, exaspérées par les fermetures d'écoles et traitées de terroristes pour avoir voulu influencer les programmes scolaires.

Un sondage réalisé par le Wall Street Journal le 2 novembre indiquait un changement de 27 points depuis le mois d'août pour donner une avance de 15 % au soutien des républicains chez les femmes blanches des banlieues, qui représentent un cinquième de l'électorat. Pas d'accord, dit Burns.

Les résultats de mi-mandat ne se sont pas tout à fait déroulés comme prévu pour les républicains. Néanmoins, la victoire retentissante du gouverneur Ron DeSantis est sûrement une justification de son scepticisme pur et dur sur les confinements et de sa politique pro-choix sur les vaccins. La Floride s'est imposée comme l'État où non seulement le woke, mais aussi le confinement et le dogme vaccinal vont mourir.

Les risques liés à l'âge dans le cas de la Covid ont été exagérés et les inconvénients du verrouillage minimisés

Consultez cette liste de ressources de l'Institut Brownstone pour savoir tout ce que nous savions déjà au début de 2020. Spectator Australia a acquis une réputation mondiale grâce au scepticisme exprimé dès le début par plusieurs auteurs. Dès le 7 mai 2020, un média grand public comme la BBC a publié un graphique montrant que le risque de mourir avec Covid suit de près la distribution "normale" des taux de mortalité stratifiés par âge....

