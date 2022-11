Les fanatiques pro-confinement ne méritent pas d'être amnistiés (The Telegraph)

Les fanatiques pro-confinement ne méritent pas d'être amnistiés

Article originel : Pro-lockdown fanatics don’t deserve an amnesty

Par Camilla Tominey

The Telegraph, 5.11.22

Ce n'est pas seulement rétrospectivement que nous savons que les mesures contre la Covid étaient un désastre. Nous avons été vilipendés pour l'avoir signalé à l'époque.







Il y a au moins une petite consolation à la misère que nous risquons d'endurer ce Noël, alors que nous nous préparons à une inflation encore plus élevée, à des taxes plus écrasantes et à la perspective de voir Matt Hancock se doucher en plein air à la télévision en primetime. Au moins, nous ne sommes pas confrontés à la crainte d'une autre fête de Noël passée dans le Scroogefest qu'était le lockdown.

Il est facile d'oublier que ce n'est qu'à Noël dernier - pas celui d'avant, mais celui de 2021 - que l'omicron a menacé de faire dérailler une fois de plus nos festivités. Boris Johnson était sur le point de céder aux scientifiques alarmistes (et à Michael Gove) et d'interdire aux familles de se mélanger, jusqu'à ce que les colombes Covid du gouvernement interviennent pour empêcher une telle folie de se produire dans la Grande-Bretagne post-vaccination.

Conscient de l'impact cataclysmique qu'une telle décision aurait sur le secteur de l'hôtellerie, sans parler de l'économie au sens large, le chancelier de l'époque, Rishi Sunak, est revenu des États-Unis pour plaider en faveur du maintien de l'ouverture totale du Royaume-Uni.

La révolte est survenue après que Sir Chris Whitty, le médecin en chef, eut prévenu qu'il y aurait une "augmentation inévitable des hospitalisations", parce que les cas d'omicron doublaient tous les deux jours - même si des données provenant d'Afrique du Sud suggéraient que la variante était en fait liée à une réduction substantielle du nombre de patients se retrouvant à l'hôpital.



En tant que socialistes, le Premier ministre écossais Nicola Sturgeon et son homologue gallois Mark Drakeford ont tout de même introduit de nouvelles restrictions, notamment l'annulation de Hogmanay et l'imposition d'une amende de 60 £ aux Gallois qui refusaient de travailler à domicile - des décisions qui semblent aujourd'hui absurdes.

Pourtant, ce n'est pas avec le recul que nous savons que bon nombre des mesures prises par le Royaume-Uni contre le coronavirus étaient non seulement totalement inutiles, mais qu'elles constituaient un remède pire que la maladie ; certains d'entre nous le disaient depuis le début, mais ils ont été ridiculisés et diabolisés pour cela.

Bien sûr, les plus fervents partisans du confinement ne veulent pas l'admettre. Au contraire, un appel a été lancé pour que les personnes qui se sont trompées de manière si spectaculaire sur Covid bénéficient d'une "amnistie" pour les erreurs commises, notamment en ce qui concerne la fermeture des écoles.



L'économiste étatsunienne Emily Oster a écrit un article pour The Atlantic dans lequel elle nous demande de nous pardonner mutuellement pour ce que nous avons fait et dit lorsque nous étions dans l'ignorance de la Covid. Soutenant que nous devrions "nous concentrer sur l'avenir et résoudre les problèmes qui restent à résoudre", elle insiste sur le fait que nous devrions être plus compréhensifs envers "les décisions difficiles que les gens n'avaient pas d'autre choix que de prendre avec des connaissances imparfaites", ajoutant : "Nous ne savions pas."

Le seul problème avec cet argument est que nous savions en fait beaucoup de choses. Elle cite les règles "totalement erronées" concernant la distanciation sociale à l'extérieur, en soulignant l'absurdité des gens qui s'écartent les uns des autres sur les chemins de randonnée. Pourtant, dès le début de la pandémie, le "contact étroit" était défini comme le fait de passer plus de 15 minutes à l'intérieur sans maintenir une distance de deux mètres, ou les personnes avec lesquelles vous aviez eu un contact direct à une distance de moins d'un mètre. Pourtant, la police a décidé de condamner deux femmes à une amende de 200 £ chacune pour avoir pris un café lors d'une promenade le long d'un réservoir.

Oster poursuit en suggérant que la plupart des erreurs ont été commises "par des personnes qui travaillaient sérieusement pour le bien de la société". Sauf que certaines d'entre elles ne l'étaient pas. Certains d'entre eux ne se contentaient pas de "suivre la science", mais semblaient déterminés à appliquer un programme autoritaire pour atteindre leurs propres objectifs politiques. Des personnes comme le professeur Susan Michie, conseillère communiste auprès du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) du gouvernement, qui a préconisé le port de masques faciaux pour toujours. Elle a déclaré lors d'un podcast que de nombreuses personnes ne voulaient pas que certaines choses redeviennent comme elles étaient avant la pandémie, parce que "ce n'était pas bon" : "Ce n'était pas bon".

Elle a ajouté : "Les gens se souviennent du dernier crash financier, et de qui a payé pour cela. Et je pense que les gens se disent que c'est une autre chose qui n'était pas de notre fait. C'est le résultat de politiques gouvernementales actuelles à l'échelle mondiale. Et les petites gens ne devraient pas avoir à payer pour cela à nouveau... Il y aura de grandes questions qui seront posées, et de grandes questions qui seront posées par les jeunes".

Pourtant, la seule grande question que les jeunes se posent actuellement est la suivante : pourquoi diable mon école a-t-elle été fermée alors que je n'avais qu'une chance infinitésimale de mourir du Covid ? Encore une fois, certains d'entre nous se posaient cette même question à l'époque. Mais les sceptiques de l'enfermement ont été vilipendés par des personnes telles que le député conservateur Neil O'Brien, dont le site Web Covid-19 FAQ se comportait comme s'il s'agissait de l'autorité la plus importante en matière de sécurité...

